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25 августа, 07:40

Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина кратко прокомментировала отмену концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Она опубликовала пост в телеграм-канале.

«Служу России», — написала Мизулина и прикрепила фото рэпера.

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Напомним, накануне пресс-служба «Газпром Арены» заявила, что концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября 2026 года, не состоятся. Там отметили, что не подписывали договор аренды с организаторами, поэтому проведение мероприятия невозможно. При этом организатор, агентство Say Agency утверждает, что договор был согласован и его должны были подписать до 27 августа. Предварительно, потенциальная выручка организаторов двух концертов Ye в Петербурге от продажи билетов могла приблизиться к 4 млрд рублей.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Никита Никонов
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