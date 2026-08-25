Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»

Напомним, накануне пресс-служба «Газпром Арены» заявила, что концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября 2026 года, не состоятся. Там отметили, что не подписывали договор аренды с организаторами, поэтому проведение мероприятия невозможно. При этом организатор, агентство Say Agency утверждает, что договор был согласован и его должны были подписать до 27 августа. Предварительно, потенциальная выручка организаторов двух концертов Ye в Петербурге от продажи билетов могла приблизиться к 4 млрд рублей.