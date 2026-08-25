Мизулина прокомментировала отмену концерта Канье Уэста словами «Служу России»
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская, © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина кратко прокомментировала отмену концерта американского рэпера Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Она опубликовала пост в телеграм-канале.
«Служу России», — написала Мизулина и прикрепила фото рэпера.
Напомним, накануне пресс-служба «Газпром Арены» заявила, что концерты американского рэпера Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября 2026 года, не состоятся. Там отметили, что не подписывали договор аренды с организаторами, поэтому проведение мероприятия невозможно. При этом организатор, агентство Say Agency утверждает, что договор был согласован и его должны были подписать до 27 августа. Предварительно, потенциальная выручка организаторов двух концертов Ye в Петербурге от продажи билетов могла приблизиться к 4 млрд рублей.
Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.