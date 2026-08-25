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25 августа, 07:29

Почти ₽4 млрд могли получить организаторы за билеты на концерты Канье Уэста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carl Bjorklund

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carl Bjorklund

Потенциальная выручка организаторов двух концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге от продажи билетов могла приблизиться к 4 млрд рублей, хотя судьба самих выступлений по-прежнему остаётся неопределённой. Такие подсчёты приводит SHOT.

При этом подготовка к возможному приезду рэпера продолжается. С 8 по 12 октября в петербургском Four Seasons невозможно забронировать ни одного номера. Предполагается, что Уэст может прилететь в город 8 октября, причём SHOT не исключает, что гостиницу целиком зарезервировали под артиста и его команду. Life.ru ранее также писал о полном закрытии Four Seasons для бронирования на эти даты.

Аренда крупного стадиона вместимостью до 80 тысяч зрителей с использованием всей инфраструктуры и спецэффектов, по оценке SHOT, может обойтись примерно в 70 млн рублей.

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Ажиотаж вокруг шоу уже оказался огромным. Life.ru писал о продаже более 100 тысяч билетов, а после заявления арены у части покупателей возникли сложности с возвратом денег через билетную систему. Напомним, что представители площадки утверждают, что не заключали никаких договоров на проведение концерта.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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