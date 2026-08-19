Ни одного номера: Самый дорогой отель Петербурга закрыли на время приезда Канье Уэста
Four Seasons в Петербурге закрыли для бронирования на даты приезда Канье Уэста
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Самый дорогой отель Петербурга, Four Seasons, полностью закрыли для бронирования на даты приезда Канье Уэста. С 8 по 12 октября там нельзя забронировать ни одного номера — ни эконом, ни люксы за 600 тысяч рублей в сутки, выяснил SHOT.
Номер с террасой и видом на Исаакиевский собор. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Королевский люкс Лобанов. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
Терраса с центральным видом на Исаакиевский собор. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg
В администрации отеля подтвердили, что на эти даты всё закрыто, хотя до 7 и после 13 октября места есть. Предположительно, Уэст прилетит в Петербург 8 ноября, а концерты запланированы на 10 и 11 октября. Не исключено, что рэпер закроет весь отель.
Самые дорогие номера с видами на Исаакиевский собор и Адмиралтейство, обеденной зоной и мраморной ванной доходят до 613 тысяч рублей. Билеты на концерты тоже раскупили за несколько часов. Теперь перекупщики продают их в 4–5 раз дороже.
Напомним, 17 августа стало известно о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге уже в октябре. На концертах рассчитывают принять до 160 тысяч человек. Договор с Йе уже заключён, а его команда подтвердила планы провести выступления в России.
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