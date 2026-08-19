Ни одного номера: Самый дорогой отель Петербурга закрыли на время приезда Канье Уэста

Самый дорогой отель Петербурга, Four Seasons, полностью закрыли для бронирования на даты приезда Канье Уэста. С 8 по 12 октября там нельзя забронировать ни одного номера — ни эконом, ни люксы за 600 тысяч рублей в сутки, выяснил SHOT.

Номер с террасой и видом на Исаакиевский собор. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Королевский люкс Лобанов. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

Терраса с центральным видом на Исаакиевский собор. Фото © Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

В администрации отеля подтвердили, что на эти даты всё закрыто, хотя до 7 и после 13 октября места есть. Предположительно, Уэст прилетит в Петербург 8 ноября, а концерты запланированы на 10 и 11 октября. Не исключено, что рэпер закроет весь отель.

Самые дорогие номера с видами на Исаакиевский собор и Адмиралтейство, обеденной зоной и мраморной ванной доходят до 613 тысяч рублей. Билеты на концерты тоже раскупили за несколько часов. Теперь перекупщики продают их в 4–5 раз дороже.