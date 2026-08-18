Shaman отказался от дуэта с Канье Уэстом на концерте в Петербурге

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) отказался от совместной работы с американским рэпером Канье Уэстом. По информации Пятого канала, предложение о сотрудничестве поступило концертному директору певца Александру Кочану со стороны американской команды исполнителя.

Несмотря на то что коллаборация называлась «заманчивой», SHAMAN принял решение не участвовать в проекте. Причины отказа не раскрываются, однако известно, что они носят категорический характер и не подлежат пересмотру. Для подтверждения этой информации даже был опубликован скриншот переписки с организаторами концертов американского рэпера.

Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. После нескольких лет слухов концерты наконец подтвердили площадка и команда артиста, а 17 августа открылась продажа билетов. Уже через час почти всё раскупили, после чего активизировались перекупщики и мошенники.