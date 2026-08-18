В Петербург массово хлынут нишевые туристы ради концертов Канье Уэста

Октябрьские выступления Канье Уэста в Санкт-Петербурге приведут в город особую категорию путешественников. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Известно, что американский рэпер выступит в России дважды. Оба шоу пройдут на «Газпром — Арене» в Петербурге — 10 и 11 октября.

В комитете отметили, что осенью и в начале зимы в городе и без того много событий, которые собирают гостей из России и из-за рубежа. При этом концерты мировых звёзд традиционно дают дополнительный приток людей, приезжающих ради конкретного шоу. По словам собеседницы агентства, такие гости обычно совмещают поход на концерт с осмотром достопримечательностей.

«Это, безусловно, плюс для туристической и смежных с ней отраслей: индивидуальные туристы обязательно совместят концерт с прогулкой по городу», — заявили в пресс-службе. Там добавили, что для таких путешественников работают туристско-информационные центры, где помогут составить личный маршрут и выдадут карты и буклеты.

Незадолго до этого стало известно, что интерес к поездкам в Санкт-Петербург в дни концертов Канье Уэста резко подскочил. По данным одного из агрегаторов, число заказов железнодорожных билетов на 9–11 октября выросло в 41 раз, а спрос на авиаперелёты — в 16 раз. Примерно во столько же раз увеличился и поиск отелей. Средняя цена поездки на поезде в эти даты составляет чуть больше 6,2 тысячи рублей, а из Москвы — около 5,5 тысячи.