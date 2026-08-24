Сайт «Зенита» перестал открываться после новостей об отмене концерта Канье Уэста

Сайт «Зенит» перестал открываться после новостей об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В футбольном клубе заявили SHOT, что ничего не знают о переносе шоу с «Газпром Арены».

Именно на этом стадионе «сине-бело-голубые» проводят свои домашние матчи. До отмены шоу организаторы успели продать сто тысяч билетов.

Напомним, Канье Уэст должен был выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, однако сегодня, 24 августа, стало известно об отмене концертов. При этом организаторы узнали об этом из СМИ. Директор Say Agency Анна Субчева опешила от такой новости.