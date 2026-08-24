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24 августа, 15:52

Сайт «Зенита» перестал открываться после новостей об отмене концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nikonorova

«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nikonorova

Сайт «Зенит» перестал открываться после новостей об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В футбольном клубе заявили SHOT, что ничего не знают о переносе шоу с «Газпром Арены».

Именно на этом стадионе «сине-бело-голубые» проводят свои домашние матчи. До отмены шоу организаторы успели продать сто тысяч билетов.

Билеты на Канье Уэста нельзя вернуть после отмены шоу на «Газпром Арене»
Билеты на Канье Уэста нельзя вернуть после отмены шоу на «Газпром Арене»

Напомним, Канье Уэст должен был выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, однако сегодня, 24 августа, стало известно об отмене концертов. При этом организаторы узнали об этом из СМИ. Директор Say Agency Анна Субчева опешила от такой новости.

Всё самое яркое о знаменитостях и шоу — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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