Сайт «Зенита» перестал открываться после новостей об отмене концерта Канье Уэста
«Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anna Nikonorova
Сайт «Зенит» перестал открываться после новостей об отмене концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. В футбольном клубе заявили SHOT, что ничего не знают о переносе шоу с «Газпром Арены».
Именно на этом стадионе «сине-бело-голубые» проводят свои домашние матчи. До отмены шоу организаторы успели продать сто тысяч билетов.
Напомним, Канье Уэст должен был выступить на «Газпром Арене» 10 и 11 октября, однако сегодня, 24 августа, стало известно об отмене концертов. При этом организаторы узнали об этом из СМИ. Директор Say Agency Анна Субчева опешила от такой новости.
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