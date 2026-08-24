Билеты на Канье Уэста нельзя вернуть после отмены шоу на «Газпром Арене»

Покупатели билетов на Канье Уэста не могут оформить возврат после известия о том, что концерты не состоятся на «Газпром Арене». Пока неизвестно, распространяются ли ограничения на все билеты, или только на купленные по акции.

При попытке вернуть деньги система выдаёт сообщение «Возврат не доступен», уточняет Baza. Объяснений от билетного оператора или организатора пока не появилось.

Изначально особые правила действовали только для билетов, приобретённых с 14 по 23 августа в рамках акции «Старт». Такие тикеты считаются невозвратными, если зритель по собственной инициативе передумал идти на выступление.

Однако даже акционные билеты, согласно опубликованным условиям, подлежат возврату при отмене, замене или переносе мероприятия. Деньги в подобных случаях должны перечислять в порядке, установленном законодательством.

Покупки, совершённые начиная с 24 августа, к акции уже не относятся. Для них организатор предусмотрел возврат на общих основаниях.

Пока неясно, считаются ли сообщения об отказе от «Газпром Арены» отменой концертов или организаторы намерены перенести шоу на другую площадку. На официальном сайте мероприятия стадион по-прежнему указан местом проведения, а порядок возврата после последних новостей публично не разъяснялся.