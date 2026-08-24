Билеты продали, а договора нет: Организаторы высказались об отмене концерта Канье Уэста

По её словам, организаторы уже получили техническую спецификацию артиста, а сам контракт находится у агентства. Подписи сторон ожидались в течение ближайших трёх дней. Субчева добавила, что представители Say Agency не знали о последних событиях вокруг выступлений и узнали о них из сообщений СМИ. Что именно могло повлиять на переговоры, она не уточнила в разговоре с телеграм-каналом «База».

Как сообщалось, Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все места были раскуплены. А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия якобы не заключалось. Директор Say Agency Анна Субчева была шокирована новостью о том, что «Газпром Арена» не примет концерт рэпера. Выяснилось, что площадка отказалась проводить мероприятие, однако организаторы выступления ничего об этом не знали. Субчева столкнулась с этой информацией только когда ей позвонила журналистка. Первой реакцией директора стал возглас: «Чего???».