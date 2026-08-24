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Регион
24 августа, 15:29

Билеты продали, а договора нет: Организаторы высказались об отмене концерта Канье Уэста

Договор на концерты Канье Уэста в Петербурге до сих пор не подписан

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Канье Уэст. Обложка © ТАСС / ЕРА / ALLISON DINNER

Договор на проведение двух концертов американского певца Канье Уэста в Санкт-Петербурге пока не подписан, несмотря на начавшуюся продажу билетов. Документ планировали оформить до 27 августа, сообщила гендиректор Say Agency Анна Субчева.

По её словам, организаторы уже получили техническую спецификацию артиста, а сам контракт находится у агентства. Подписи сторон ожидались в течение ближайших трёх дней. Субчева добавила, что представители Say Agency не знали о последних событиях вокруг выступлений и узнали о них из сообщений СМИ. Что именно могло повлиять на переговоры, она не уточнила в разговоре с телеграм-каналом «База».

Сайт «Газпром Арены» лёг после сообщения об отказе проводить концерт Канье Уэста
Сайт «Газпром Арены» лёг после сообщения об отказе проводить концерт Канье Уэста

Как сообщалось, Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все места были раскуплены. А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия якобы не заключалось. Директор Say Agency Анна Субчева была шокирована новостью о том, что «Газпром Арена» не примет концерт рэпера. Выяснилось, что площадка отказалась проводить мероприятие, однако организаторы выступления ничего об этом не знали. Субчева столкнулась с этой информацией только когда ей позвонила журналистка. Первой реакцией директора стал возглас: «Чего???».

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Татьяна Миссуми
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