Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 15:16

Сайт «Газпром Арены» лёг после сообщения об отказе проводить концерт Канье Уэста

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Сайт петербургского стадиона «Газпром Арена» лёг после сообщения об отказе проводить концерт рэпера Канье Уэста, который уже был назначен на 10-11 октября.

Скриншот gazprom-arena.com

Скриншот gazprom-arena.com

Ye выбрал Петербург: Крыша оставила Москву без концерта Канье Уэста
Ye выбрал Петербург: Крыша оставила Москву без концерта Канье Уэста

Напомним, ранее официально сообщалось, что Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Информацию подтвердила площадка, организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены. А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar