Сайт «Газпром Арены» лёг после сообщения об отказе проводить концерт Канье Уэста

Сайт петербургского стадиона «Газпром Арена» лёг после сообщения об отказе проводить концерт рэпера Канье Уэста, который уже был назначен на 10-11 октября.

Напомним, ранее официально сообщалось, что Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Информацию подтвердила площадка, организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены. А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось.