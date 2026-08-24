Канье завис между сценой и договором: Life разобрался, кто возместит фанатам расходы при отмене шоу

Концерты Канье Уэста в Петербурге оказались под угрозой после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора аренды. При этом организатор шоу Say Agency утверждает, что выступления пока не отменены. Кто в случае срыва мероприятия должен вернуть зрителям деньги, Life.ru объяснила юрист Людмила Айвар.

По её словам, ситуация не сводится к обычному отказу площадки. Формально договор со зрителями заключает Say Agency, однако «Газпром Арена» и футбольный клуб «Зенит» сами участвовали в продвижении концертов: размещали анонсы и афиши, а также проводили розыгрыш билетов.

В глазах зрителя именно площадка и клуб выступали гарантами того, что событие действительно состоится на этом стадионе. Людмила Айвар Юрист, доктор юридических наук:

Основную ответственность перед покупателями всё равно несёт организатор. Однако публикации площадки и клуба, по мнению юриста, могли создать дополнительную видимость достоверности анонса и повлиять на решение людей приобрести билеты. Эти материалы можно использовать как аргумент при предъявлении претензий, хотя наличие юридической ответственности каждой стороны в конкретном споре будет устанавливать суд.

Если выступления отменят или перенесут, зрители вправе потребовать у продавца либо Say Agency полную стоимость билетов. Такое право предусмотрено законом о защите прав потребителей. Роспотребнадзор также указывает, что при несостоявшемся мероприятии можно заявить о возмещении связанных с ним убытков.

Речь может идти о сервисном сборе, билетах на поезд или самолёт, оплате гостиницы и других расходах. Однако покупателю придётся документально подтвердить каждую трату и доказать, что она была понесена именно ради поездки на концерт.

Айвар посоветовала сохранить билеты, чеки, бронирования, переписку и скриншоты анонсов «Газпром Арены» и «Зенита». Если организатор откажется добровольно компенсировать расходы, эти материалы могут понадобиться при обращении в суд.

Сейчас окончательная судьба шоу остаётся неясной. «Газпром Арена» заявила, что договор аренды не подписывала и концерты на стадионе пройти не могут. В Say Agency, в свою очередь, сообщили, что получили проект договора и должны были подписать его до 27 августа, а отмену выступлений не подтверждали. Концерты были назначены на 10 и 11 сентября, их 17 августа анонсировала пресс-служба «Газпром Арены».