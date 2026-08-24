Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 17:04

Канье завис между сценой и договором: Life разобрался, кто возместит фанатам расходы при отмене шоу

Юрист Айвар: При отмене концерта Канье Уэста деньги должен вернуть организатор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carl Bjorklund

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Carl Bjorklund

Концерты Канье Уэста в Петербурге оказались под угрозой после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора аренды. При этом организатор шоу Say Agency утверждает, что выступления пока не отменены. Кто в случае срыва мероприятия должен вернуть зрителям деньги, Life.ru объяснила юрист Людмила Айвар.

По её словам, ситуация не сводится к обычному отказу площадки. Формально договор со зрителями заключает Say Agency, однако «Газпром Арена» и футбольный клуб «Зенит» сами участвовали в продвижении концертов: размещали анонсы и афиши, а также проводили розыгрыш билетов.

В глазах зрителя именно площадка и клуб выступали гарантами того, что событие действительно состоится на этом стадионе.

Людмила Айвар

Юрист, доктор юридических наук:

В глазах зрителя именно площадка и клуб выступали гарантами того, что событие действительно состоится на этом стадионе.
В глазах зрителя именно площадка и клуб выступали гарантами того, что событие действительно состоится на этом стадионе.

Основную ответственность перед покупателями всё равно несёт организатор. Однако публикации площадки и клуба, по мнению юриста, могли создать дополнительную видимость достоверности анонса и повлиять на решение людей приобрести билеты. Эти материалы можно использовать как аргумент при предъявлении претензий, хотя наличие юридической ответственности каждой стороны в конкретном споре будет устанавливать суд.

Если выступления отменят или перенесут, зрители вправе потребовать у продавца либо Say Agency полную стоимость билетов. Такое право предусмотрено законом о защите прав потребителей. Роспотребнадзор также указывает, что при несостоявшемся мероприятии можно заявить о возмещении связанных с ним убытков.

Речь может идти о сервисном сборе, билетах на поезд или самолёт, оплате гостиницы и других расходах. Однако покупателю придётся документально подтвердить каждую трату и доказать, что она была понесена именно ради поездки на концерт.

Айвар посоветовала сохранить билеты, чеки, бронирования, переписку и скриншоты анонсов «Газпром Арены» и «Зенита». Если организатор откажется добровольно компенсировать расходы, эти материалы могут понадобиться при обращении в суд.

«Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста вместо «Газпром Арены»
«Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста вместо «Газпром Арены»

Сейчас окончательная судьба шоу остаётся неясной. «Газпром Арена» заявила, что договор аренды не подписывала и концерты на стадионе пройти не могут. В Say Agency, в свою очередь, сообщили, что получили проект договора и должны были подписать его до 27 августа, а отмену выступлений не подтверждали. Концерты были назначены на 10 и 11 сентября, их 17 августа анонсировала пресс-служба «Газпром Арены».

Главные разборы и экспертные взгляды на события — в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Канье Уэст
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar