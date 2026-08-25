«Газпром Арена» дала новый комментарий по концерту Канье Уэста

«Газпром Арена» дала новый комментарий по концерту американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Площадка заявила, что шоу без подписанного договора аренды состояться не может.

«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может», — говорится в телеграм-канале «Газпром Арены».