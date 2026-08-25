«Газпром Арена» дала новый комментарий по концерту Канье Уэста
«Газпром Арена»: Концерт Уэста без подписанного договора состояться не может
Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
«Газпром Арена» дала новый комментарий по концерту американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Площадка заявила, что шоу без подписанного договора аренды состояться не может.
«Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Мероприятие без договора аренды состояться не может», — говорится в телеграм-канале «Газпром Арены».
Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. Информацию о проведении шоу ранее подтвердили и площадка, и организаторы и менеджер артиста. Почти все билеты были проданы в первый же день. Но 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится. Организаторы позже пояснили, что договор аренды должен был быть подписан до 27 августа, а артист уже получил предоплату, поэтому шоу не могут считаться отменёнными.
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