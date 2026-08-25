Канье Уэст получил предоплату за концерты в Петербурге

Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. Информацию о проведении шоу ранее подтвердили и площадка, и организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены.