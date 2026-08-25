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Регион
25 августа, 08:07

Канье Уэст получил предоплату за концерты в Петербурге

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Американский рэпер Канье Уэст получил предоплату в рамках организации концерта в России, заявили РИА «Новости» организаторы шоу — Say Agency.

«Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты», — заявила генеральный директор агентства Анна Субчева.

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Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. Информацию о проведении шоу ранее подтвердили и площадка, и организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены.

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А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось. Организаторы позже пояснили, что площадка сама согласовала анонс концерта YE, а договор аренды должен был быть подписан до 27 августа.

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Александра Вишнякова
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