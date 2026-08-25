Канье Уэст получил предоплату за концерты в Петербурге
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Американский рэпер Канье Уэст получил предоплату в рамках организации концерта в России, заявили РИА «Новости» организаторы шоу — Say Agency.
«Любой артист выходит в анонс только после получения предоплаты», — заявила генеральный директор агентства Анна Субчева.
Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. Информацию о проведении шоу ранее подтвердили и площадка, и организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены.
А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось. Организаторы позже пояснили, что площадка сама согласовала анонс концерта YE, а договор аренды должен был быть подписан до 27 августа.
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