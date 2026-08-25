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Регион
25 августа, 09:47

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге не отменены, заверяют организаторы

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Обложка © ТАСС / ETIENNE LAURENT

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не отменены, заверили организаторы шоу — Say Agency.

«Спешим вас заверить, что концерт не отменен. Вся подготовка идет в штатном режиме и даты все также открыты на официальном сайте артиста», — сообщили там.

Агентство добавило, что решает возникшие вопросы и вернётся с подробностями и официальными заявлениями.

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Напомним, концерты Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября 2026 года. Информацию о проведении шоу ранее подтвердили и площадка, и организаторы и менеджер артиста. Почти все билеты были проданы в первый же день. Но 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось. Организаторы позже пояснили, что договор аренды должен был быть подписан до 27 августа, а артист уже получил предоплату.

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Александра Вишнякова
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