Организаторы опровергли перенос концертов Канье Уэста в Москву или Екатеринбург

Организаторы концертов Канье Уэста заявили, что шоу не будут переносить из Санкт-Петербурга в Москву или Екатеринбург. Об этом представители Say Agency сообщили РИА «Новости».

По словам организаторов, они продолжают «решать вопрос» с «Газпром Ареной». Накануне площадка официально сообщила, что договор аренды для концертов не подписан, поэтому провести выступления на стадионе в нынешней ситуации невозможно.

В Say Agency, в свою очередь, настаивают, что выступления Ye не отменены. Агентство утверждает, что ранее получило от площадки официальное письмо и проект договора, который планировалось подписать до 27 августа.

Информация о возможном переносе шоу в Москву или Екатеринбург появилась 25 августа в Telegram-каналах. Организаторы эту версию теперь отвергли. На официальном сайте артиста петербургские даты 10 и 11 октября пока сохраняются. Билеты на оба выступления также продолжают продаваться.

Ранее Life.ru рассказывал, что Канье Уэст уже получил предоплату за концерты в Петербурге. Генеральный директор Say Agency Анна Субчева поясняла, что артист не выходит в официальный анонс без получения аванса.