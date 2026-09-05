Слава в 10 лет и мешки писем: Почему «дорогой мальчик» советского кино бросил карьеру актёра

В 70-х годах 10-летний Серёжа Крупеников был одним из самых узнаваемых детей-актёров СССР. Его вихрастая рыжая шевелюра и лицо в веснушках дважды появлялись на обложке журнала «Советский экран».

За свою недолгую карьеру он снялся в пяти фильмах: «Где это видано, где это слыхано», «Дорогой мальчик», «Весёлое сновидение, или Смех сквозь слёзы» и «Волшебный голос Джельсомино». Уже во время съёмок последней картины Сергей Крупеников задумался о завершении актёрской деятельности.

«Его смущали непрестанное внимание поклонников, мешки писем и просьбы дать автограф. По завершении съёмок юный актёр решил посвятить себя учёбе», — пишет Кино Mail.

После школы он поступил в Ленинградский институт холодильной промышленности, а в дальнейшем занялся бизнесом в области холодильных технологий. Крупеников погиб в результате столкновения с мотоциклистом в возрасте 49 лет.

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