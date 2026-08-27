7 советских актёров-долгожителей старше 85 лет, которые до сих пор играют в театре и снимаются в кино

Советское кино подарило зрителям сотни лиц, без которых сложно представить эпоху. Многих из этих артистов уже нет с нами, и каждая такая потеря отзывается болью у поклонников. Но есть и другая история: актёры, которым перевалило за 85 и даже за 90 лет, а они всё равно выходят на сцену и снимаются в новых проектах. Некоторые звёзды советского искусства умудрялись работать до самого столетия — наши семь героев уверенно движутся тем же путём. Рассказываем, чем они живут сегодня.

Юрий Каюров, 98 лет

Юрий Каюров: путь от заводского токаря до Малого театра. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Актёр родился в Череповце в 1927 году и прошёл путь от токаря на заводе «Вулкан» до артиста саратовского драмтеатра. Свою кинокарьеру Каюров начал в 1961 году с роли молодого Ленина в картине «В начале века», и это сходство определило почти всю дальнейшую фильмографию: он сыграл Владимира Ильича в десятке лент, среди которых «Шестое июля» и «Кремлёвские куранты». В кино актёр не появлялся с 2001 года, но до сих пор остаётся старейшим артистом и главным патриархом труппы Малого театра.

Татьяна Пилецкая, 98 лет

Татьяна Пилецкая: 98 лет активной сцены и театра «Патриот». Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Родилась в 1928 году в Ленинграде, окончила хореографическое училище имени Вагановой и студию БДТ, а после войны стала артисткой театра музыкальной комедии. Пилецкая начала сниматься ещё в 1946 году и сегодня выходит на сцену Балтийского дома, сохраняя ясный ум и завидную бодрость.

Георгий Штиль, 94 года

Георгий Штиль: 65 лет службы в БДТ имени Товстоногова. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Родился в Ленинграде в 1932 году, в детстве успел пережить эвакуацию в Башкирию, а после школы мечтал о лётном училище, но провалил экзамен по немецкому. Актёрская судьба привела Штиля в труппу БДТ ещё в 1961 году, где он служит по сей день, — случай уникальный даже для этой сцены, богатой на долгожителей. В кино актёр снимался вплоть до недавнего времени: в 2026 году вышла комедия «Желаю славы», где Штиль сыграл профессора, и это далеко не последняя его работа.

Станислав Любшин, 93 года

Станислав Любшин и его девяностолетие на сцене МХТ имени Чехова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Уроженец подмосковной деревни Владыкино Любшин мечтал стать лётчиком или разведчиком, но вместо этого увлёкся студенческой самодеятельностью. В 1959 году окончил театральное училище имени М.С. Щепкина. Однако кинодебют актёра состоялся чуть раньше, в 1957 году, а по-настоящему знаменитым его сделали роли в «Пяти вечерах», «Щите и мече» и «Кин-дза-дза». Свой девяностый юбилей Любшин встретил прямо на сцене родного МХТ имени Чехова, где по-прежнему занят в нескольких спектаклях действующего репертуара театра.

Светлана Немоляева, 89 лет

Светлана Немоляева: новые роли в «Буратино» и «Простоквашино». Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Родилась Светлана Немоляева в 1937 году в семье кинорежиссёра, поэтому путь в актрисы для неё выглядел почти предопределённым: Щепкинское училище, труппа театра на Малой Бронной, десятки узнаваемых ролей в «Служебном романе» и «Гараже». Проверить, насколько хорошо вы помните советскую комедийную классику, можно с помощью теста про фильмы Данелии. В 1959 году она перешла в Театр имени Вл. Маяковского, где служит и по сей день. Сегодня актриса продолжает сниматься: только в 2026 году на экраны вышли сразу две картины с её участием — «Буратино» и «Простоквашино».

Александр Збруев, 88 лет

Александр Збруев и премьера моноспектакля в «Ленкоме». Фото © ТАСС / Арина Антонова

Актёр родился в Москве в 1938 году, в школе не блистал успеваемостью, зато преуспевал в боксе и гимнастике, а после Щукинского училища попал в труппу театра имени Ленинского комсомола. Збруев стал лицом «Большой перемены» и десятков других советских хитов, а последнюю заметную роль в кино сыграл в сериале «Содержанки» ещё в 2019 году. Несмотря на проблемы со здоровьем, весной 2026 года на сцене «Ленкома» прошла премьера моноспектакля о его жизни и творчестве.

Эммануил Виторган, 86 лет

Эммануил Виторган: 180 ролей и собственный культурный центр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Родился Эммануил Виторган в Баку в 1939 году в семье инженера. После школы окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в Театр имени А.С. Пушкина, через два года перешёл в Ленинградский театр драмы и комедии. В 1967 году работал в Ленкоме, а в 1971 году устроился в Московский драматический театр имени К.С. Станиславского. Но и в кино Виторган преуспел: за карьеру он сыграл более 180 ролей. Сегодня артист играет в антрепризах, руководит собственным культурным центром и проводит творческие вечера.

Возраст для этих артистов давно перестал быть поводом сбавлять темп. Кто-то встречает девяностолетие прямо во время спектакля, а кто-то умудряется сниматься сразу в нескольких проектах за год. Не всем звёздам такая долгая судьба выпадает: буквально на днях не стало Долли Партон, чей уход в 80 лет напомнил о хрупкости даже самой громкой славы. Тем ценнее истории артистов, которые продолжают выходить к зрителю после восьмидесяти пяти и девяноста — и, кажется, вовсе не собираются останавливаться.