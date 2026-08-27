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27 августа, 15:00

7 советских актёров-долгожителей старше 85 лет, которые до сих пор играют в театре и снимаются в кино

Оглавление
Юрий Каюров, 98 лет
Татьяна Пилецкая, 98 лет
Георгий Штиль, 94 года
Станислав Любшин, 93 года
Светлана Немоляева, 89 лет
Александр Збруев, 88 лет
Эммануил Виторган, 86 лет

Возраст этих артистов — просто цифра в паспорте. Life.ru собрал семь советских звёзд старше 85 лет, которые продолжают сниматься в кино и играть в театре!

7 советских актёров-долгожителей, которые до сих пор играют в театре. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Михаил Метцель, Сергей Савостьянов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

7 советских актёров-долгожителей, которые до сих пор играют в театре. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Антон Новодережкин, Михаил Метцель, Сергей Савостьянов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советское кино подарило зрителям сотни лиц, без которых сложно представить эпоху. Многих из этих артистов уже нет с нами, и каждая такая потеря отзывается болью у поклонников. Но есть и другая история: актёры, которым перевалило за 85 и даже за 90 лет, а они всё равно выходят на сцену и снимаются в новых проектах. Некоторые звёзды советского искусства умудрялись работать до самого столетия — наши семь героев уверенно движутся тем же путём. Рассказываем, чем они живут сегодня.

Юрий Каюров, 98 лет

Юрий Каюров: путь от заводского токаря до Малого театра. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Каюров: путь от заводского токаря до Малого театра. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Актёр родился в Череповце в 1927 году и прошёл путь от токаря на заводе «Вулкан» до артиста саратовского драмтеатра. Свою кинокарьеру Каюров начал в 1961 году с роли молодого Ленина в картине «В начале века», и это сходство определило почти всю дальнейшую фильмографию: он сыграл Владимира Ильича в десятке лент, среди которых «Шестое июля» и «Кремлёвские куранты». В кино актёр не появлялся с 2001 года, но до сих пор остаётся старейшим артистом и главным патриархом труппы Малого театра.

Татьяна Пилецкая, 98 лет

Татьяна Пилецкая: 98 лет активной сцены и театра «Патриот». Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Татьяна Пилецкая: 98 лет активной сцены и театра «Патриот». Фото © ТАСС / Юрий Белинский

Родилась в 1928 году в Ленинграде, окончила хореографическое училище имени Вагановой и студию БДТ, а после войны стала артисткой театра музыкальной комедии. Пилецкая начала сниматься ещё в 1946 году и сегодня выходит на сцену Балтийского дома, сохраняя ясный ум и завидную бодрость.

Георгий Штиль, 94 года

Георгий Штиль: 65 лет службы в БДТ имени Товстоногова. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Георгий Штиль: 65 лет службы в БДТ имени Товстоногова. Фото © ТАСС / Роман Пименов

Родился в Ленинграде в 1932 году, в детстве успел пережить эвакуацию в Башкирию, а после школы мечтал о лётном училище, но провалил экзамен по немецкому. Актёрская судьба привела Штиля в труппу БДТ ещё в 1961 году, где он служит по сей день, — случай уникальный даже для этой сцены, богатой на долгожителей. В кино актёр снимался вплоть до недавнего времени: в 2026 году вышла комедия «Желаю славы», где Штиль сыграл профессора, и это далеко не последняя его работа.

Станислав Любшин, 93 года

Станислав Любшин и его девяностолетие на сцене МХТ имени Чехова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Станислав Любшин и его девяностолетие на сцене МХТ имени Чехова. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Уроженец подмосковной деревни Владыкино Любшин мечтал стать лётчиком или разведчиком, но вместо этого увлёкся студенческой самодеятельностью. В 1959 году окончил театральное училище имени М.С. Щепкина. Однако кинодебют актёра состоялся чуть раньше, в 1957 году, а по-настоящему знаменитым его сделали роли в «Пяти вечерах», «Щите и мече» и «Кин-дза-дза». Свой девяностый юбилей Любшин встретил прямо на сцене родного МХТ имени Чехова, где по-прежнему занят в нескольких спектаклях действующего репертуара театра.

Светлана Немоляева, 89 лет

Светлана Немоляева: новые роли в «Буратино» и «Простоквашино». Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Светлана Немоляева: новые роли в «Буратино» и «Простоквашино». Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Родилась Светлана Немоляева в 1937 году в семье кинорежиссёра, поэтому путь в актрисы для неё выглядел почти предопределённым: Щепкинское училище, труппа театра на Малой Бронной, десятки узнаваемых ролей в «Служебном романе» и «Гараже». Проверить, насколько хорошо вы помните советскую комедийную классику, можно с помощью теста про фильмы Данелии. В 1959 году она перешла в Театр имени Вл. Маяковского, где служит и по сей день. Сегодня актриса продолжает сниматься: только в 2026 году на экраны вышли сразу две картины с её участием — «Буратино» и «Простоквашино».

Александр Збруев, 88 лет

Александр Збруев и премьера моноспектакля в «Ленкоме». Фото © ТАСС / Арина Антонова

Александр Збруев и премьера моноспектакля в «Ленкоме». Фото © ТАСС / Арина Антонова

Актёр родился в Москве в 1938 году, в школе не блистал успеваемостью, зато преуспевал в боксе и гимнастике, а после Щукинского училища попал в труппу театра имени Ленинского комсомола. Збруев стал лицом «Большой перемены» и десятков других советских хитов, а последнюю заметную роль в кино сыграл в сериале «Содержанки» ещё в 2019 году. Несмотря на проблемы со здоровьем, весной 2026 года на сцене «Ленкома» прошла премьера моноспектакля о его жизни и творчестве.

Эммануил Виторган, 86 лет

Эммануил Виторган: 180 ролей и собственный культурный центр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Эммануил Виторган: 180 ролей и собственный культурный центр. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Родился Эммануил Виторган в Баку в 1939 году в семье инженера. После школы окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии и был принят в Театр имени А.С. Пушкина, через два года перешёл в Ленинградский театр драмы и комедии. В 1967 году работал в Ленкоме, а в 1971 году устроился в Московский драматический театр имени К.С. Станиславского. Но и в кино Виторган преуспел: за карьеру он сыграл более 180 ролей. Сегодня артист играет в антрепризах, руководит собственным культурным центром и проводит творческие вечера.

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Возраст для этих артистов давно перестал быть поводом сбавлять темп. Кто-то встречает девяностолетие прямо во время спектакля, а кто-то умудряется сниматься сразу в нескольких проектах за год. Не всем звёздам такая долгая судьба выпадает: буквально на днях не стало Долли Партон, чей уход в 80 лет напомнил о хрупкости даже самой громкой славы. Тем ценнее истории артистов, которые продолжают выходить к зрителю после восьмидесяти пяти и девяноста — и, кажется, вовсе не собираются останавливаться.

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Сергей Трофимов
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