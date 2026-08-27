Актёра Юрия Цурило кремируют 31 августа в Петербурге по его последней воле

Прощание с российским актёром Юрием Цурило состоится 31 августа в Санкт-Петербурге. Церемония начнётся в 12:30 в крематории на Шафировском проспекте, 12, сообщили ТАСС в семье артиста.

Юрий Цурило ушёл из жизни 26 августа 2026 года в возрасте 79 лет. Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Цурило сыграл во множестве российских фильмов и сериалов. Среди его известных работ — «Хрусталёв, машину!», «В августе 44-го», «Поп», «Дурак» и «Бандитский Петербург».

Всего за несколько дней до смерти Цурило Петербург потерял ещё одного актёра. 19 августа в своей квартире скончался 52-летний Валерий Степанов, известный по «Тайнам следствия», «Улицам разбитых фонарей», «Ментовским войнам» и «Союзу спасения». Близких родственников у артиста не осталось, поэтому организацией похорон занялись его друзья и коллеги, объявившие сбор средств.