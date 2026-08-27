Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 14:55

«Я в ярости»: Мошенники украли голос Екатерины Волковой для рекламы фейкового проекта

Мошенники клонировали голос Екатерины Волковой ради фейковой благотворительности

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volkovihome

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volkovihome

Екатерина Волкова столкнулась с мошенниками, которые с помощью искусственного интеллекта сгенерировали её голос. Аферисты используют подделку для продвижения якобы благотворительного проекта.

Мошенники с помощью ИИ подделали голос актрисы Екатерины Волковой. Видео © Telegram/ Екатерина Волкова

От имени актрисы пользователей заманивают в закрытый канал. Сама Волкова заявила, что не имеет отношения к такой рекламе, и предупредила подписчиков об обмане. Злоумышленники при этом меняют название ресурса. Артистка уже обратилась в службу поддержки и намерена добиваться привлечения причастных к ответственности.

«Я в ярости. Это фейк! Как вернусь в Москву, буду писать заявление. Пока написала в поддержку. Мошенники меняют название канала. Но это не поможет убежать от уголовной ответственности за обман людей», — сказала Волкова в соцсетях.

После возвращения в столицу Волкова собирается подать заявление в правоохранительные органы. Пока она призывает пользователей не доверять публикациям и рекламе, распространяемым от её имени.

«Полковник ФСБ завтра придёт»: Мошенники стали запугивать россиян голосом Памфиловой
«Полковник ФСБ завтра придёт»: Мошенники стали запугивать россиян голосом Памфиловой

Масштабы подобных схем уже исчисляются миллиардами: ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года дипфейки помогли мошенникам обмануть около четырёх тысяч человек на два миллиарда рублей. В МВД называли поддельные лица и голоса одним из наиболее быстрорастущих направлений киберпреступности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Екатерина Волкова
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar