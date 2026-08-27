«Я в ярости»: Мошенники украли голос Екатерины Волковой для рекламы фейкового проекта

Екатерина Волкова столкнулась с мошенниками, которые с помощью искусственного интеллекта сгенерировали её голос. Аферисты используют подделку для продвижения якобы благотворительного проекта.

Мошенники с помощью ИИ подделали голос актрисы Екатерины Волковой. Видео © Telegram/ Екатерина Волкова

От имени актрисы пользователей заманивают в закрытый канал. Сама Волкова заявила, что не имеет отношения к такой рекламе, и предупредила подписчиков об обмане. Злоумышленники при этом меняют название ресурса. Артистка уже обратилась в службу поддержки и намерена добиваться привлечения причастных к ответственности.

«Я в ярости. Это фейк! Как вернусь в Москву, буду писать заявление. Пока написала в поддержку. Мошенники меняют название канала. Но это не поможет убежать от уголовной ответственности за обман людей», — сказала Волкова в соцсетях.

После возвращения в столицу Волкова собирается подать заявление в правоохранительные органы. Пока она призывает пользователей не доверять публикациям и рекламе, распространяемым от её имени.

Масштабы подобных схем уже исчисляются миллиардами: ранее Life.ru писал, что с начала 2026 года дипфейки помогли мошенникам обмануть около четырёх тысяч человек на два миллиарда рублей. В МВД называли поддельные лица и голоса одним из наиболее быстрорастущих направлений киберпреступности.