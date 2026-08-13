«Полковник ФСБ завтра придёт»: Мошенники стали запугивать россиян голосом Памфиловой
Мошенники начали звонить россиянам голосом главы ЦИК Памфиловой
Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мошенники используют голос председателя ЦИК России Эллы Памфиловой для звонков потенциальным жертвам. Об этом она сама рассказала 13 августа на заседании комиссии. По словам главы Центризбиркома, ей уже неоднократно сообщали о подобных случаях.
«Уважаемая Елена Ивановна, к вам ещё не приходил полковник ФСБ, если не придёт, то завтра придёт, вы обязаны то-то сделать», — привела Памфилова пример одного из таких разговоров.
Какие именно требования затем предъявляют жертвам и есть ли уже пострадавшие, глава ЦИК не уточнила. Также пока неизвестно, каким способом злоумышленники воспроизводят её голос — с помощью нейросети, монтажа или заранее подготовленной записи.
Памфилова отметила, что аферисты используют в своих схемах тему выборов. По её словам, в преддверии единого дня голосования 2026 года угрозы информационной безопасности усиливаются.
Ранее в столичном главке МВД перечислили самые частые уловки телефонных мошенников. По данным полиции, аферисты обычно представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи и пугают собеседников подозрительными операциями по счёту, попыткой оформить кредит, блокировкой номера или необходимостью срочно продлить договор. После этого жертву пытаются убедить назвать код из СМС.
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