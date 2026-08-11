В МВД рассказали о самых частых предлогах телефонных мошенников

Столичная полиция перечислила наиболее частые уловки, которые используют телефонные злоумышленники при контакте с потенциальными жертвами. В пресс-службе московского главка МВД уточнили, что мошенники обычно запугивают собеседника историями о подозрительных операциях по банковскому счёту, необходимости срочно продлить договор обслуживания, блокировке номера или попытке оформления кредита от имени гражданина. Об этом передаёт РИА «Новости».

При этом аферисты представляются сотрудниками банков, полиции, госучреждений или операторов связи. Чтобы убедить человека выполнить их требования, они используют страх — например, перед блокировкой телефона или несанкционированным списанием средств. Жертву склоняют продиктовать код из СМС, назвать личные данные, установить приложение для удалённого доступа или перевести деньги на «безопасный» счёт.

Всего за первое полугодие 2026 года в Москве зарегистрировано более 24 тысяч IT-преступлений, что на 6 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Полиция продолжает напоминать: при любых подозрительных звонках лучше сразу положить трубку и перезвонить в официальную службу поддержки банка или оператора по проверенному номеру.

Ранее Life.ru писал, что ложь в анкете на сайте знакомств сама по себе не является мошенничеством. Уголовно наказуемая схема начинается там, где вымышленная романтическая история становится способом получить деньги. Например, «жених» просит оплатить билет к невесте, лечение, срочную операцию родственнику, таможенную пошлину за подарок, погасить долг или вложиться в общий бизнес, хотя таких обстоятельств не существует. Сюда же относится «заём», который человек изначально не собирался возвращать.