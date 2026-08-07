Мошенники похитили через СБП 2,74 млрд рублей: можно ли отменить перевод и как вернуть деньги

Во втором квартале 2026 года число хищений через Систему быстрых платежей установило рекорд: их оказалось более 129 тысяч — почти втрое больше, чем годом ранее. Через СБП мошенники похитили свыше 2,74 млрд рублей, а доля возмещённых средств составила лишь 2,1%.

Рекорд хищений через СБП: во II квартале 2026 года мошенники похитили более 2,74 млрд рублей, а вернуть клиентам удалось лишь 2,1% суммы.

Для человека, который уже отправил деньги аферистам, главный вопрос другой: можно ли отменить перевод по СБП и заставить банк вернуть деньги? Короткий ответ — отменить уже исполненный перевод одной кнопкой нельзя, но шанс вернуть средства остаётся. Действовать нужно сразу: зафиксировать мошенничество в банке, сохранить все доказательства и обратиться в полицию. При этом банк обязан компенсировать ущерб далеко не в каждом случае.

Можно ли отменить перевод по СБП после отправки

Обычный перевод через СБП зачисляется получателю в режиме реального времени. Поэтому привычного для некоторых карточных операций механизма, позволяющего просто «отозвать» уже исполненный платёж, здесь нет. Банк России отдельно указывает: даже при ошибочном переводе отправителю необходимо обращаться в свой банк, а для возврата средств обычно требуется взаимодействие с получателем.

При мошенничестве ситуация сложнее. Не стоит оформлять произошедшее просто как «ошибочный перевод», если деньги были перечислены под влиянием обмана. Банку нужно прямо сообщить, что операция связана с мошенничеством.

Чем быстрее поступит обращение, тем лучше, однако никакого правила «успел за 30 минут — перевод отменят» в законе нет. Первые полчаса важны не как юридический срок, а как возможность максимально быстро зафиксировать хищение и запустить необходимые процедуры.

Что делать, если перевёл деньги мошенникам через СБП: первые 30 минут

Что делать после перевода мошенникам через СБП: в первые минуты важно прекратить общение, сохранить доказательства, сразу сообщить в банк и обратиться в полицию.

Первые 5 минут. Прекратите общение с мошенниками и ничего больше им не переводите. Сохраните чек СБП, номер телефона или реквизиты получателя, переписку, историю звонков, объявления, ссылки и другие данные. Если аферист получил данные карты, код из СМС, пароль или удалённый доступ к телефону, немедленно заблокируйте карту или доступ к онлайн-банку.

Через 5–15 минут. Свяжитесь со своим банком через официальное приложение, номер на карте или сайт. Сообщите именно о мошеннической операции и попросите зарегистрировать обращение. Запишите его номер. У крупных банков с октября 2025 года в мобильных приложениях должен работать специальный сервис для пострадавших: через него можно сообщить об операции без добровольного согласия и получить электронную справку для полиции.

Попросите банк проверить возможность возврата средств через банк получателя и уточнить, сработали ли при переводе обязательные антифрод-механизмы. Если деньги списали без ваших действий — например, после взлома онлайн-банка, — отдельно подайте заявление о несогласии с операцией.

Через 15–30 минут. Подготовьте заявление в полицию. К нему пригодятся чек перевода, реквизиты получателя, скриншоты переписки, номера телефонов, ссылки и номер обращения в банке. Банк России рекомендует пострадавшим обращаться и в кредитную организацию, и в полицию.

Если мошенникам были переданы пароли или доступ к устройству, смените пароли от банка, электронной почты и других связанных сервисов. Не удаляйте переписку и историю звонков до фиксации доказательств.

Когда банк обязан вернуть деньги, украденные мошенниками

Сам факт мошенничества ещё не означает, что банк автоматически обязан компенсировать перевод.

Когда банк может вернуть деньги: ключевое значение имеет не только факт обмана, но и то, выполнил ли банк обязательные антифрод-требования при проведении перевода.

Самый важный для СБП случай — реквизиты получателя уже находились в базе Банка России о мошеннических операциях, но банк всё равно провёл перевод с нарушением обязательных защитных процедур.

С июля 2024 года такой перевод должен быть приостановлен на два дня. Причём если реквизиты получателя есть в базе ЦБ, двухдневный период охлаждения действует даже тогда, когда сам клиент продолжает настаивать на отправке денег. Если банк проигнорировал это требование, закон предусматривает возмещение суммы пострадавшему в течение 30 дней после получения заявления.

Другая ситуация — когда перевод совершили без участия клиента, например злоумышленники получили доступ к электронному средству платежа. Здесь значение имеют обстоятельства хищения, своевременность сообщения в банк и то, соблюдал ли сам клиент правила использования банковского сервиса. Закон № 161-ФЗ предусматривает случаи, когда банк должен возместить такую операцию, если не докажет нарушение со стороны клиента.

Есть и ещё одно основание: если банк не выполнил обязанность уведомить клиента о совершённой без его добровольного согласия операции, закон также предусматривает возмещение.

Если человек сам подтвердил перевод мошеннику, банк вернёт деньги?

Не обязательно.

Банк России прямо предупреждает: если человек самостоятельно перечислил средства мошенникам или передал злоумышленникам банковские данные, общей обязанности автоматически вернуть ему всю похищенную сумму у банка нет.

При этом российское законодательство считает переводом без добровольного согласия не только операцию, которую человек вообще не совершал, но и перевод, на который его согласие получили обманом или злоупотреблением доверием. Именно поэтому банки обязаны проверять такие операции по антифрод-признакам.

Противоречия здесь нет. Признание перевода мошенническим ещё не равно автоматической компенсации. Чтобы обязанность возместить деньги возникла у банка, должны выполняться предусмотренные законом условия — например, банк пропустил перевод на реквизиты из базы ЦБ, хотя обязан был его остановить.

Поэтому фраза «я сам нажал кнопку — значит, никаких шансов нет» тоже слишком категорична. Шансы зависят в том числе от того, что именно знал банк о получателе и выполнил ли он обязательные меры защиты.

Почему банк вообще пропустил перевод мошеннику

С 1 января 2026 года банки проверяют операции уже по 12 признакам мошенничества вместо прежних шести.

Среди них — реквизиты получателя в базе ЦБ, нетипичная для конкретного человека сумма или время операции, данные о мошенническом устройстве, подозрительная телефонная активность, недавняя смена номера телефона в онлайн-банке или на Госуслугах и другие обстоятельства.

Есть и отдельный сценарий, связанный именно с СБП. Подозрительным считается перевод человеку, с которым клиент не совершал операций последние шесть месяцев, если менее чем за сутки до этого он собрал на своём счёте более 200 тысяч рублей переводом самому себе из другого банка через СБП.

Но антифрод-система — не гарантия того, что любой мошеннический перевод будет заблокирован. Некоторые операции могут не соответствовать установленным признакам. В других случаях банк предупреждает клиента, но тот после разговора с мошенником продолжает подтверждать перевод.

Именно поэтому после хищения важно выяснить не просто «почему банк ничего не сделал», а более конкретно: были ли реквизиты получателя в базе Банка России и какие обязательные действия банк должен был выполнить в момент операции.

Что такое база мошеннических счетов Банка России

Банк России ведёт базу данных о случаях и попытках переводов без добровольного согласия клиентов. Наличие реквизитов получателя в этой системе — один из основных признаков мошеннической операции.

Для пострадавшего это имеет принципиальное значение. Если на момент перевода реквизиты уже были в базе, а банк нарушил обязательный порядок приостановки операции, именно это может стать основанием требовать возмещения от банка.

Поэтому в письменном обращении стоит просить банк проверить, содержались ли реквизиты получателя в базе ЦБ на момент проведения операции и были ли выполнены требования статьи 8 закона № 161-ФЗ.

С февраля 2026 года Банк России также рекомендовал банкам специальный механизм для случаев, когда человек, чьи реквизиты попали в мошенническую базу, хочет отказаться от поступивших преступным путём денег и вернуть их пострадавшему. Это не гарантирует возврат во всех случаях, но создаёт ещё один канал возвращения похищенных средств.

Что написать банку после перевода мошенникам

В обращении лучше зафиксировать не только просьбу вернуть деньги, но и обстоятельства операции.

Укажите дату, время и сумму перевода, реквизиты или телефон получателя, номер операции и то, каким образом мошенники убедили вас отправить деньги.

Отдельно попросите банк:

— зарегистрировать операцию как связанную с мошенничеством;

— проверить, находились ли реквизиты получателя в базе Банка России на момент перевода;

— сообщить, какие предусмотренные законом антифрод-меры применялись к операции;

— предпринять доступные действия для возврата денег через банк получателя;

— предоставить номер обращения и письменный ответ;

— предоставить справку или сведения об операции для заявления в полицию.

К обращению приложите чек, скриншоты переписки и другие подтверждения.

Нужно ли успеть обратиться в банк за 24 часа

Чем раньше — тем лучше, но популярная формула «если обратиться в течение суток, банк обязан вернуть деньги» неверна.

Срок не позднее следующего дня после получения уведомления об операции особенно важен для случаев, когда электронное средство платежа было утрачено или использовано без добровольного согласия клиента. Такой порядок установлен статьёй 9 закона о национальной платёжной системе.

Если же человек собственноручно подтвердил перевод под влиянием мошенников, одно только обращение в первые сутки автоматической компенсации не создаёт.

Поэтому ждать тоже нельзя: сообщать о мошенничестве банку следует сразу после его обнаружения, но рассчитывать нужно на конкретные основания для возврата, а не на условное правило «24 часов».

Можно ли вернуть деньги без суда

Да, в некоторых случаях.

Деньги могут вернуться без суда, если банк обязан компенсировать их по закону, если средства удаётся вернуть в рамках взаимодействия банков или если получатель согласится вернуть перевод.

Для обычного ошибочного перевода через СБП Банк России рекомендует обратиться именно в банк отправителя и попросить запустить процедуру «Просьба СБП». Согласие получателя при таком возврате имеет ключевое значение.

Однако ошибочный перевод и перевод мошенникам — разные ситуации. Если вы стали жертвой обмана, так и сообщайте банку. Не связывайтесь самостоятельно с предполагаемым мошенником и не переводите дополнительные суммы якобы для «разблокировки» или «возврата» первой операции.

Если добровольный или банковский возврат не состоялся, дальнейшее взыскание денег может потребовать судебного разбирательства. Параллельно должно рассматриваться заявление о мошенничестве в полиции.

Что делать, если банк отказался возвращать деньги

Сначала получите именно письменный ответ банка, а не ограничивайтесь сообщением оператора в чате.

Если из ответа непонятно, почему в компенсации отказали, направьте повторное обращение и попросите банк указать правовое основание отказа, а также проверить, были ли реквизиты получателя в базе ЦБ в момент операции.

Финансовые организации обязаны отвечать на обращения граждан в течение 15 рабочих дней. В отдельных случаях срок можно продлить ещё максимум на 10 рабочих дней — клиента должны об этом уведомить.

Если вы считаете, что банк нарушил обязательные требования, после обращения в сам банк можно направить жалобу в Банк России. Заявление в полицию при этом не нужно откладывать до окончания банковской проверки.

Если спор касается крупной суммы или обстоятельства сложные, имеет смысл получить юридическую консультацию и оценить перспективы судебного взыскания.

Чем мошенничество через СБП отличается от схемы с банкоматом

При мошенничестве через СБП деньги уходят безналичным переводом — обычно по номеру телефона или другим реквизитам. Главная проблема состоит в скорости: средства зачисляются практически сразу.

В банкоматных схемах человек может вносить наличные, прикладывать карту или телефон к банкомату либо совершать другую операцию под диктовку преступников. Для таких случаев действуют свои антифрод-признаки.

Life.ru уже рассказывал, какие критерии банки применяют к подозрительным операциям и почему определённые переводы или действия с наличными могут быть остановлены. В новом материале главный вопрос другой: что происходит после того, как перевод через СБП уже ушёл мошеннику.

Почему хищения через СБП выросли до рекорда

Во втором квартале 2026 года через СБП было совершено более 129 тысяч хищений — это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Объём похищенных денег превысил 2,74 млрд рублей, увеличившись на 25% год к году. При этом по картам объём хищений, напротив, снизился на 17%, до 1,3 млрд рублей.

Одной из ключевых проблем остаётся социальная инженерия: мошенники не обязательно взламывают банковскую систему — они заставляют самого человека подтвердить перевод. Во втором квартале Банк России зафиксировал 28,7 тысячи атак с применением социальной инженерии, что стало максимумом за два года.

У СБП есть ещё одна особенность: перевод проходит практически моментально, а универсального механизма чарджбэка, аналогичного используемому для некоторых карточных операций, у обычного перевода между физлицами нет. Поэтому доля возмещённых денег через этот канал во втором квартале составила всего 2,1%.

Частые вопросы о возврате денег после мошенничества через СБП

Можно ли отменить перевод по СБП через пять минут?

Если перевод уже исполнен и деньги зачислены получателю, обычной кнопки отмены нет. Нужно немедленно обращаться в банк и сообщать о мошенничестве. Для ошибочных переводов существует банковская процедура возврата, но она также не означает автоматического списания денег у получателя.

Банк обязан вернуть деньги, если я сам подтвердил перевод?

Не всегда. Если клиент самостоятельно отправил деньги мошенникам, общей обязанности компенсировать любой такой перевод у банка нет. Однако нужно проверить, не нарушил ли банк обязательные антифрод-требования — прежде всего не находились ли реквизиты получателя в базе ЦБ.

Что делать сразу после перевода мошенникам?

Немедленно связаться со своим банком, зарегистрировать обращение о мошенничестве, сохранить чек и переписку, а затем обратиться в полицию. Если мошенники получили доступ к карте, онлайн-банку или устройству, доступ необходимо заблокировать.

Можно ли вернуть деньги через СБП без полиции?

Иногда деньги удаётся вернуть через банк или с согласия получателя, однако при мошенничестве заявление в полицию лучше подать сразу. Оно фиксирует факт преступления и может понадобиться для дальнейшего расследования и взыскания.

Сколько времени банк рассматривает заявление?

Общий срок ответа финансовой организации на обращение — 15 рабочих дней, в отдельных случаях его могут продлить максимум ещё на 10 рабочих дней. Если возникла установленная законом обязанность банка возместить мошеннический перевод, для соответствующих случаев предусмотрен срок возврата до 30 дней после заявления клиента.

Вернут ли деньги, если мошеннический счёт был в базе ЦБ?