Мошенничество через банкоматы выросло в 76 раз: как россиян заставляют самим отдавать наличные

Во втором квартале 2026 года количество мошеннических операций с внесением наличных через банкоматы выросло более чем в 76 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. За три месяца Банк России зафиксировал 1764 таких случая, а похищенная сумма достигла 252,3 млн рублей.

Как работает мошенничество через банкоматы: от звонка злоумышленника до внесения наличных на подконтрольный ему счёт. Инфографика © Life.ru

Это больше, чем число подобных операций за весь 2025 год, когда их было около 1070. По сравнению с первым кварталом 2026-го количество случаев увеличилось в 2,2 раза, а сумма ущерба — на 17,7%. В среднем на одну операцию пришлось около 143 тыс. рублей.

При этом мошенники обычно не взламывают банкомат и не получают прямого доступа к карте. Они убеждают человека самостоятельно снять свои деньги, а затем внести наличные через другой банкомат по чужим реквизитам. Разбираемся, как работает эта схема, почему операция может пройти и что делать, если купюры уже оказались в банкомате.

Что означает хищение через банкомат без открытия счёта

В статистике Банка России такие случаи относятся к операциям «без открытия счёта». Речь идёт о переводе, для которого отправителю не нужно открывать отдельный банковский счёт: человек приносит наличные и вносит их через банкомат сразу в пользу получателя.

Это принципиальное отличие от обычного перевода в мобильном приложении. Деньги сначала превращаются в наличные, а затем поступают на указанный мошенниками счёт как новая операция.

Человек физически нажимает кнопки и сам помещает купюры в приёмник, но делает это под воздействием обмана. Поэтому Банк России учитывает такие случаи как операции без добровольного согласия клиента, а не как обычные осознанные переводы. В статистике регулятора «без открытия счёта» выделено в самостоятельный тип мошеннических операций наряду с переводами по картам, счетам, СБП и электронным кошелькам.

Как мошенники заставляют снять и заново внести деньги

Разговор обычно начинается не с банкомата. Человеку звонят или пишут якобы от имени банка, Центробанка, полиции, ФСБ, Росфинмониторинга, налоговой службы либо портала «Госуслуги».

Сценарии могут отличаться, но жертве почти всегда сообщают об угрозе:

неизвестные пытаются похитить деньги;

на её имя оформляют кредит;

банковский счёт якобы участвует в незаконной операции;

сбережения необходимо срочно «задекларировать»;

проводится секретная проверка сотрудников банка;

деньги нужно временно перевести на «безопасный» или «специальный» счёт.

После этого человека убеждают снять все накопления, иногда — ещё и кредитные деньги. Затем его направляют к другому банкомату и диктуют реквизиты для внесения наличных.

В июле 2026 года Банк России отдельно предупредил именно о таком сценарии. Мошенники объясняют использование банкоматов якобы повышенной надёжностью и обещают, что внесённые деньги позднее вернутся владельцу. В действительности средства поступают на подконтрольные преступникам счета, после чего собеседники прекращают общение.

Ранее Life.ru рассказывал, как мошенники используют QR-коды и банковские приложения для снятия и перевода денег.

Зачем сначала снимать деньги, а потом вносить их обратно

Так мошенники пытаются обойти банковские антифрод-системы.

Обычный перевод со счёта клиента на подозрительные реквизиты банк может остановить или приостановить. Для этого анализируются получатель, сумма, история операций и сведения из базы мошеннических реквизитов Банка России.

При схеме с банкоматом операция разбивается на два этапа:

человек снимает деньги со своего счёта;

затем вносит наличные на другой счёт.

Из-за этого связь между первоначальным счётом жертвы и конечным получателем становится менее прямой. Для банкомата внесение купюр внешне может выглядеть как обычное пополнение, особенно если реквизиты ещё не попали в базу подозрительных.

Использование наличных — не случайность. Банк России ранее отмечал, что преступники всё чаще пытаются вывести деньги из защищённого банковского контура, поскольку там подозрительный перевод можно приостановить.

Подобные случаи происходили и раньше: мошенники уже заставляли россиян оформлять кредиты, снимать наличные и вносить их через банкомат.

Почему банк разрешает человеку снять деньги под диктовку мошенника

С 1 сентября 2025 года банки обязаны проверять снятие наличных в банкоматах на признаки возможного мошенничества.

Подозрение могут вызвать, например, снятие денег вскоре после оформления кредита, досрочного закрытия вклада или перевода крупной суммы между собственными счетами. Учитываются также необычная сумма, новое устройство, изменение номера телефона и сведения о вредоносных программах на смартфоне клиента.

Если банк обнаруживает тревожные признаки, он может на 48 часов ограничить выдачу наличных через банкомат суммой до 50 тыс. рублей в сутки. Остальные деньги клиент сможет получить в отделении после дополнительной проверки.

Но полностью исключить такие операции невозможно. Банк не слышит разговор человека с мошенником и не всегда может определить, зачем клиент снимает деньги. Если поведение укладывается в привычный сценарий, наличные могут быть выданы без ограничений.

Почему банк не всегда может остановить операцию, даже если человек снимает и вносит деньги под давлением мошенников. Инфографика © Life.ru

Кроме того, контроль при снятии денег не гарантирует автоматической остановки их последующего внесения. Это уже другая операция, которая может проводиться через другой банкомат и в пользу клиента другого банка.

Как понять, что вами руководят мошенники

Главный признак обмана — вас просят совершать любые действия с деньгами под диктовку по телефону или в мессенджере.

Разговор нужно немедленно прекратить, если собеседник:

требует снять наличные;

направляет к определённому банкомату;

просит внести деньги по продиктованным реквизитам;

присылает номер карты, счёта, телефона или QR-код;

обещает, что деньги после проверки вернутся;

запрещает разговаривать с сотрудниками банка;

требует никому не рассказывать об «операции»;

просит не класть трубку возле банкомата;

пугает уголовной ответственностью за отказ;

говорит о «безопасном», «специальном» или «резервном» счёте.

Центробанк не открывает счета для граждан и не просит переводить на них деньги. Настоящие сотрудники банков и государственных органов также не требуют снимать наличные и вносить их через банкомат для защиты сбережений.

В некоторых банках клиент может самостоятельно запретить снятие и внесение денег по QR-коду через банкоматы.

Что делать прямо у банкомата

Если вы ещё не внесли деньги, прекратите операцию и завершите звонок. Не спорьте с собеседником и не пытайтесь проверить его личность по номеру, с которого он звонит.

После этого:

Отойдите от банкомата.

Позвоните в свой банк по номеру на обороте карты или в официальном приложении.

Расскажите, какие действия вас просили совершить.

Проверьте последние операции и заявки на кредиты.

Смените пароль от банковского приложения, если сообщали коды, устанавливали программы или предоставляли доступ к экрану.

Заблокируйте карту, если передавали её реквизиты или прикладывали её к телефону по инструкции неизвестного.

Если снять деньги вы уже успели, но ещё держите их в руках, не вносите купюры обратно по чужим реквизитам. Сам факт снятия наличных не означает, что они украдены.

Можно ли отменить внесение наличных в банкомате

Пока купюры не подтверждены и банкомат предлагает проверить сумму, операцию иногда можно отменить штатной кнопкой на экране. Возможность зависит от устройства и этапа операции.

После окончательного подтверждения банкомат обычно сразу зачисляет деньги получателю. Самостоятельно «отозвать» внесение так же просто, как отменить неоплаченную покупку, уже не получится.

Нельзя пытаться вскрыть банкомат, выключить его или удерживать купюроприёмник. Нужно сразу связаться с банком, которому принадлежит устройство, и сообщить:

адрес банкомата;

точное или примерное время операции;

внесённую сумму;

реквизиты получателя;

номер операции и банкомата с чека;

номер телефона, с которого звонили мошенники.

Даже если чек не распечатался, банк может найти операцию по времени, сумме и номеру устройства.

Что делать, если деньги уже внесены мошенникам

Действовать нужно сразу, даже если операция отображается как завершённая.

1. Позвонить в банк, которому принадлежит банкомат

Сообщите, что внесли наличные под влиянием мошенников. Попросите зарегистрировать обращение, проверить статус операции и передать сведения в подразделение финансовой безопасности.

2. Связаться с банком получателя

Название банка может быть указано в чеке или отображаться при вводе реквизитов. Сообщите о мошеннической операции и попросите проверить возможность блокировки денег на счёте получателя.

Финансовая культура Банка России рекомендует уведомлять и свой банк, и банк, в который ушли деньги. Это не гарантирует возврат, но может помочь быстрее ограничить дальнейшие операции по мошенническим реквизитам.

3. Сохранить все доказательства

Не удаляйте:

чек банкомата;

переписку;

номера телефонов;

голосовые сообщения;

присланные документы и видео;

QR-коды и реквизиты;

историю звонков;

адрес и время посещения банкомата.

Если чека нет, сфотографируйте банкомат и запишите его адрес или номер.

4. Подать заявление в полицию

Укажите всю последовательность событий: кто позвонил, кем представился, что потребовал сделать, сколько денег было снято и куда они были внесены.

После регистрации заявления получите талон-уведомление с номером КУСП. Он подтверждает, что сообщение о преступлении принято, и может понадобиться при дальнейшем взаимодействии с банком.

5. Подать обращение об операции без добровольного согласия

С октября 2025 года в мобильных приложениях крупных банков должен работать сервис, через который пострадавший может сообщить о мошеннической операции и получить электронную справку для полиции.

Что делать, если мошенники ведут вас к банкомату или деньги уже внесены: пошаговый алгоритм для обращения в банк и полицию. Инфографика © Life.ru

Вернёт ли банк деньги, внесённые через банкомат

Автоматического возврата в такой ситуации нет.

Если человек сам внёс наличные по реквизитам мошенников, банк может считать, что операция была подтверждена клиентом. Обязанность вернуть деньги зависит от конкретных обстоятельств: были ли реквизиты получателя в базе Банка России, выполнил ли банк предусмотренные законом антифрод-процедуры и мог ли он технически остановить операцию.

Шансы на возврат выше, если сообщение поступило до того, как деньги вывели со счёта получателя. Однако мошенники обычно стараются быстро перевести или обналичить средства через цепочку подставных лиц — дропперов.

Даже при отказе банка потерпевший может требовать возмещения ущерба с установленных получателей денег или других участников схемы в рамках уголовного либо гражданского разбирательства. Гарантировать возврат заранее нельзя.

В целом во втором квартале 2026 года банки возместили клиентам 7% от объёма всех зафиксированных операций без добровольного согласия. Эта статистика включает разные виды хищений, а не только внесение наличных через банкоматы.

Почему число таких случаев выросло в 76 раз

Резкий рост может быть связан сразу с несколькими факторами.

Во-первых, антифрод-системы банков всё чаще останавливают традиционные переводы, поэтому преступники ищут обходные маршруты и заставляют жертв пользоваться наличными.

Во-вторых, мошенники начали активнее применять многоэтапные сценарии. Человека могут несколько дней передавать между «сотрудником Госуслуг», «следователем», «работником Центробанка» и «специалистом финансового мониторинга». К моменту похода к банкомату жертва уже уверена, что участвует в официальной процедуре.

В-третьих, банки стали получать больше сведений о таких случаях. С 1 сентября 2025 года в базу Банка России включается информация о мошенническом внесении наличных через банкоматы с применением цифровых карт, а с октября сообщать о хищении стало проще через банковское приложение. Это могло повысить выявляемость операций, хотя не объясняет весь масштаб роста.

Наконец, сама схема понятна и легко масштабируется. Мошеннику не нужно взламывать банкомат: достаточно убедить человека, что именно снятие и повторное внесение денег спасёт его от более серьёзной угрозы.

Главное правило безопасности

Если незнакомый человек просит вас снять, перевести, передать курьеру или заново внести деньги, это мошенничество — независимо от должности собеседника и правдоподобия его истории.

Не существует процедуры, при которой банк, Центробанк, полиция или спецслужбы требуют от гражданина перемещать личные деньги ради их «защиты», «декларирования» или участия в расследовании.

Положите трубку и самостоятельно позвоните в банк. Потеря нескольких минут не создаст угрозы сбережениям, а продолжение разговора может стоить всех накоплений.

Коротко

Что происходит?

Мошенники заставляют человека снять деньги и внести наличные через банкомат на подконтрольный им счёт.

Взламывают ли они банкомат?

Обычно нет. Все действия под психологическим давлением выполняет сама жертва.

Почему банк не всегда останавливает операцию?

Снятие и последующее внесение наличных выглядят как две отдельные операции, а реквизиты получателя могут ещё отсутствовать в базе мошенников.

Можно ли отменить внесение денег?

До окончательного подтверждения — иногда да. После зачисления нужно немедленно обращаться в банк и полицию.

Обязан ли банк вернуть деньги?

Не всегда. Решение зависит от обстоятельств операции и того, выполнил ли банк обязательные меры защиты.

Существуют ли безопасные счета?