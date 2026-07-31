Что изменится в России с 1 августа: Пенсии, отпуска для добровольцев и защита от мошенников

С 1 августа 2026 года в России вступает в силу ряд важных законов и изменений. Они касаются пенсий, поддержки военнослужащих и их семей, а также защиты граждан от мошенников. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Индексация пенсий

Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Изменения произойдут беззаявительно и коснутся более 160 тысяч человек.

Поддержка военнослужащих и их семей

Участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам — количество дней и порядок определят Минобороны и Росгвардия. Также дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы теперь зачисляются в школы и детские сады в первоочередном порядке (это правило действует с 26 июля).

Борьба с мошенниками

За нарушение правил при заключении договора связи с иностранцами предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года. Также ужесточена ответственность за сбор и распространение частной информации и нарушение тайны переписки — за такие преступления из корыстных побуждений грозит до 4 лет колонии.

Другие изменения

В Налоговом кодексе закреплён приоритет получения уведомлений через Госуслуги для зарегистрированных пользователей, но сохраняется право на бумажный вариант. Также вводится ответственность за нарушение правил взаимодействия управляющих компаний с операторами связи при монтаже и демонтаже сетей — штраф до 500 тысяч рублей.

Большинство нововведений направлено на укрепление социальной защиты граждан, поддержку семей военнослужащих и повышение безопасности в цифровой среде. Как отмечают в Госдуме, работа над совершенствованием законодательства продолжится и во второй половине года.