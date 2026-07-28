Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 12:44

Путин: Совфед одобрил за сессию свыше 300 федеральных законов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Совет Федерации одобрил за минувшую сессию свыше 300 федеральных законов. На объём проделанной работы обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства озвучил данные во время встречи с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

«Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трёхсот законов федеральных», — сказал Путин.

Весенняя сессия Совета Федерации завершилась 24 июля. Матвиенко называла прошедшие семь месяцев динамичными и насыщенными.

Финальный аккорд: Путин встретился с депутатами Госдумы в стенах Кремля
Финальный аккорд: Путин встретился с депутатами Госдумы в стенах Кремля

На заключительном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко передала сенаторам благодарность Владимира Путина. Президент высоко оценил деятельность верхней палаты и её работу в завершившемся полугодии.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar