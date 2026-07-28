Путин: Совфед одобрил за сессию свыше 300 федеральных законов
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Совет Федерации одобрил за минувшую сессию свыше 300 федеральных законов. На объём проделанной работы обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства озвучил данные во время встречи с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.
«Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трёхсот законов федеральных», — сказал Путин.
Весенняя сессия Совета Федерации завершилась 24 июля. Матвиенко называла прошедшие семь месяцев динамичными и насыщенными.
На заключительном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко передала сенаторам благодарность Владимира Путина. Президент высоко оценил деятельность верхней палаты и её работу в завершившемся полугодии.
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