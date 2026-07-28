Путин: Совфед одобрил за сессию свыше 300 федеральных законов

Совет Федерации одобрил за минувшую сессию свыше 300 федеральных законов. На объём проделанной работы обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства озвучил данные во время встречи с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.

«Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше трёхсот законов федеральных», — сказал Путин.

Весенняя сессия Совета Федерации завершилась 24 июля. Матвиенко называла прошедшие семь месяцев динамичными и насыщенными.

На заключительном заседании Совета Федерации Валентина Матвиенко передала сенаторам благодарность Владимира Путина. Президент высоко оценил деятельность верхней палаты и её работу в завершившемся полугодии.