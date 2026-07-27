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27 июля, 11:01

Финальный аккорд: Путин встретился с депутатами Госдумы в стенах Кремля

В Кремле проходит встреча президента с депутатами Госдумы VIII созыва

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров / Не является фото с места событий

Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров / Не является фото с места событий

Глаа государства Владимир Путин провёл встречу с депутатами Государственной думы VIII созыва. Мероприятие приурочили к заключительному дню работы парламентариев.

Президент обсуждает с народными избранниками результаты их пятилетней деятельности. Стороны оценивают итоги законотворческого процесса и качество взаимодействия между ветвями власти.

Местом проведения выбрали Большой Кремлевский дворец. Политики собрались в Георгиевском зале — наиболее значимом помещении резиденции, которое сохранило свой исторический облик.

В прошлом эта площадка уже принимала представителей законодательного органа. Именно здесь в своё время работали депутаты Верховного Совета СССР.

Встреча носит знаковый характер для обеих сторон. Это подведение черты под масштабным циклом управления и планирование дальнейших шагов.

Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»
Последнее заседание Госдумы VIII созыва завершили словами «Россия! Путин! Победа!»

Сегодня ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы парламента VIII созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким, указал парламентарий.

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Оксана Попова
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