Финальный аккорд: Путин встретился с депутатами Госдумы в стенах Кремля

Глаа государства Владимир Путин провёл встречу с депутатами Государственной думы VIII созыва. Мероприятие приурочили к заключительному дню работы парламентариев.

Президент обсуждает с народными избранниками результаты их пятилетней деятельности. Стороны оценивают итоги законотворческого процесса и качество взаимодействия между ветвями власти.

Местом проведения выбрали Большой Кремлевский дворец. Политики собрались в Георгиевском зале — наиболее значимом помещении резиденции, которое сохранило свой исторический облик.

В прошлом эта площадка уже принимала представителей законодательного органа. Именно здесь в своё время работали депутаты Верховного Совета СССР.

Встреча носит знаковый характер для обеих сторон. Это подведение черты под масштабным циклом управления и планирование дальнейших шагов.

Сегодня ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин подвёл итоги работы парламента VIII созыва. По его словам, депутаты приняли 183 закона, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Эти решения сформировали правовую основу обеспечения СВО, а также оказания помощи военнослужащим и их близким, указал парламентарий.