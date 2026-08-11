Когда за ложь на сайте знакомств становится статьёй УК – ответ юриста

Ложь в анкете на сайте знакомств сама по себе не является мошенничеством. Человек может скрыть возраст, семейное положение, приукрасить доход или пообещать брак, а затем прекратить общение. Это может быть аморально, но для статьи 159 УК РФ недостаточно: нужны хищение имущества или денег, обман либо злоупотребление доверием и прямой умысел на завладение чужим. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Уголовно наказуемая схема начинается там, где вымышленная романтическая история становится способом получить деньги. Например, «жених» просит оплатить билет к невесте, лечение, срочную операцию родственнику, таможенную пошлину за подарок, погасить долг или вложиться в общий бизнес, хотя таких обстоятельств не существует. Сюда же относится «заём», который человек изначально не собирался возвращать. Владимир Кузнецов Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству

Принципиально, когда возник умысел: если ещё до перевода денег мужчина создал фальшивую личность и придумал предлог для платежа, налицо признаки мошенничества. Если же намерение не вернуть реальный долг появилось позднее, спор может оказаться гражданско-правовым.

Доказывать приходится не разбитые надежды, а заранее спланированный обман и его связь с передачей денег. На это могут указывать чужие фотографии и имя, поддельные документы, несколько потерпевших с одинаковой историей, постоянные просьбы переводить средства на карты третьих лиц, исчезновение сразу после платежа, новые требования денег под очередным предлогом. Ни один такой факт в отдельности не доказывает вину — оценивается вся совокупность обстоятельств.

Потерпевшему не следует удалять переписку и терять доступ к профилю. Нужно сохранить ссылку и идентификатор анкеты, номера телефонов, адреса электронной почты, фотографии, голосовые сообщения, даты и суммы переводов, чеки и реквизиты получателей. Переписку лучше выгрузить целиком, а особенно значимые интернет-страницы при крупном ущербе можно зафиксировать у нотариуса. Затем необходимо как можно быстрее сообщить о переводе банку, обратиться в полицию и передать сведения администрации сервиса: площадка может сохранить технические данные аккаунта для запроса правоохранительных органов.

Размер ущерба, число потерпевших, участие группы и другие обстоятельства влияют на квалификацию и наказание. Но главный рубеж один: фальшивый жених становится мошенником не тогда, когда солгал о чувствах, а когда с помощью этой лжи намеренно добился передачи чужих денег или имущества.

Перевели деньги мошенникам через СБП? Разбираем, можно ли отменить платёж, когда банк обязан вернуть деньги и что делать в первые 30 минут.