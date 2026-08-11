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10 августа, 22:30

Когда за ложь на сайте знакомств становится статьёй УК – ответ юриста

Юрист Кузнецов: Фальшивый жених становится мошенником, если нажился на обмане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Ложь в анкете на сайте знакомств сама по себе не является мошенничеством. Человек может скрыть возраст, семейное положение, приукрасить доход или пообещать брак, а затем прекратить общение. Это может быть аморально, но для статьи 159 УК РФ недостаточно: нужны хищение имущества или денег, обман либо злоупотребление доверием и прямой умысел на завладение чужим. Об этом Life.ru рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Уголовно наказуемая схема начинается там, где вымышленная романтическая история становится способом получить деньги. Например, «жених» просит оплатить билет к невесте, лечение, срочную операцию родственнику, таможенную пошлину за подарок, погасить долг или вложиться в общий бизнес, хотя таких обстоятельств не существует. Сюда же относится «заём», который человек изначально не собирался возвращать.

Владимир Кузнецов

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству

Уголовно наказуемая схема начинается там, где вымышленная романтическая история становится способом получить деньги. Например, «жених» просит оплатить билет к невесте, лечение, срочную операцию родственнику, таможенную пошлину за подарок, погасить долг или вложиться в общий бизнес, хотя таких обстоятельств не существует. Сюда же относится «заём», который человек изначально не собирался возвращать.
Уголовно наказуемая схема начинается там, где вымышленная романтическая история становится способом получить деньги. Например, «жених» просит оплатить билет к невесте, лечение, срочную операцию родственнику, таможенную пошлину за подарок, погасить долг или вложиться в общий бизнес, хотя таких обстоятельств не существует. Сюда же относится «заём», который человек изначально не собирался возвращать.

Принципиально, когда возник умысел: если ещё до перевода денег мужчина создал фальшивую личность и придумал предлог для платежа, налицо признаки мошенничества. Если же намерение не вернуть реальный долг появилось позднее, спор может оказаться гражданско-правовым.

Доказывать приходится не разбитые надежды, а заранее спланированный обман и его связь с передачей денег. На это могут указывать чужие фотографии и имя, поддельные документы, несколько потерпевших с одинаковой историей, постоянные просьбы переводить средства на карты третьих лиц, исчезновение сразу после платежа, новые требования денег под очередным предлогом. Ни один такой факт в отдельности не доказывает вину — оценивается вся совокупность обстоятельств.

Потерпевшему не следует удалять переписку и терять доступ к профилю. Нужно сохранить ссылку и идентификатор анкеты, номера телефонов, адреса электронной почты, фотографии, голосовые сообщения, даты и суммы переводов, чеки и реквизиты получателей. Переписку лучше выгрузить целиком, а особенно значимые интернет-страницы при крупном ущербе можно зафиксировать у нотариуса. Затем необходимо как можно быстрее сообщить о переводе банку, обратиться в полицию и передать сведения администрации сервиса: площадка может сохранить технические данные аккаунта для запроса правоохранительных органов.

Размер ущерба, число потерпевших, участие группы и другие обстоятельства влияют на квалификацию и наказание. Но главный рубеж один: фальшивый жених становится мошенником не тогда, когда солгал о чувствах, а когда с помощью этой лжи намеренно добился передачи чужих денег или имущества.

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Ольга Годуненко
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