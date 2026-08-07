Выдавал себя за священника: Суд в Москве вынес приговор актёру, сыгравшему Михаила Лермонтова
Сыгравший Лермонтова актёр Аблогин получил три года колонии за мошенничество
Обложка © Кадр из фильма «Лермонтов» Режиссер Максим Беспалый, сценарист Елена Сибирцева
Актёра Владимира Аблогина, сыгравшего Михаила Лермонтова в одноимённом телефильме 2014 года, приговорили к трём годам колонии за попытку мошенничества. По версии следствия, он выдавал себя в мессенджере за священника и пытался выманить 6 миллионов рублей якобы на помощь детям. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Аблогину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года», — рассказали в инстанции.
Аблогина арестовали в январе. В суде защита заявила, что актёр не знал о преступлении — он думал, что выполняет просьбу знакомого и помогает театру. Аблогину 41 год, он снимался в нескольких фильмах, самая известная работа — главная роль в картине «Лермонтов» Максима Беспалого. Также он появился в эпизоде фильма «Иван Денисович» Глеба Панфилова.
Владимиру Аблогину 41 год, он снимался в нескольких фильмах, самая известная работа — главная роль в картине «Лермонтов». Также он появился в эпизоде фильма «Иван Денисович» Глеба Панфилова.
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