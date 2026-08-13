В Москве мошенники развели школьницу на 32 млн — она сама дала ключи от квартиры

В Москве расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой преступников стала 13-летняя девочка. Злоумышленники по телефону убедили её, что необходимо провести «онлайн-обыск» для защиты данных родителей, и попросили передать ключи от квартиры.

Мошенникам даже не пришлось взламывать дверь — девочка сама отдала ключи. Видео © MAX / ГУ МВД России по Москве

После этого неизвестный проник в жилище, вскрыл сейф и похитил ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила более 32 млн рублей. Полиция задержала двух подозреваемых — 19-летнего москвича и 21-летнюю уроженку Уфы. Они находятся под подпиской о невыезде. Ведётся поиск других участников преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан 17-летний житель Алтайского края, поджёгший служебный автомобиль у здания отдела полиции во Всеволожске. На допросе подросток признался, что действовал по указке неизвестных лиц, вышедших на него через мессенджер. Вербовщики представились сотрудниками Федеральной службы безопасности и под угрозой фабрикации обвинений, вплоть до государственной измены, вынудили его выполнять криминальные задания.