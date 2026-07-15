Мошенники обокрали студента в Москве на 80 млн рублей под видом диспансеризации

В Москве 18-летний студент передал телефонным мошенникам деньги и драгоценности на сумму свыше 80 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, молодому человеку сначала позвонили якобы из поликлиники и выманили анкетные данные вместе с кодом из СМС. Сразу после этого пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» с контактными номерами. Студент сам перезвонил по одному из них. На том конце провода убедили его перейти по ссылке для связи с якобы сотрудником финансового контроля. Лжеспециалист объявил, что на имя учащегося оформлена доверенность для иностранца, и теперь юноше грозят проверка и обыск в квартире.

Злоумышленники внушили потерпевшему необходимость полной секретности. Он подписал расписку о неразглашении и, следуя указаниям, собрал все сбережения в рублях и валюте, а также коллекцию часов различных брендов. Всё это молодой человек расфасовал и в ходе трёх встреч в течение одного дня частями передал курьерам, называвшим кодовую фразу. В прокуратуре уточнили, что общая сумма ущерба превысила 80 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержан 17-летний житель Алтайского края, поджёгший служебный автомобиль у здания отдела полиции во Всеволожске. На допросе подросток признался, что действовал по указке неизвестных лиц, вышедших на него через мессенджер. Вербовщики представились сотрудниками Федеральной службы безопасности и под угрозой фабрикации обвинений, вплоть до государственной измены, вынудили его выполнять криминальные задания.