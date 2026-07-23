От царской России до XXI века: Пять 100-летних гениев отечественного искусства с невероятной судьбой Оглавление Владимир Зельдин — 101 год, три эпохи страны и 10 разных глав государств Игорь Моисеев — 101 год и детство во времена Октябрьской революции Борис Ефимов — 107 лет, видел падение монархии и рисовал шаржи на Гитлера Изабелла Юрьева — 100 лет, песни для бойцов ВОВ и звание народной артистки России Николай Анненков — 100 лет, служил не только в театре, но и в Красной армии Родились ещё при царе, пережили революции, репрессии, Великую Отечественную войну и распад СССР. А старость встретили уже в России. И до последнего вздоха преданно продолжали заниматься любимым делом. Кто эти невероятные личности и как долго они прожили? 23 июля, 11:30 Владимир Зельдин, Игорь Моисеев, Борис Ефимов и другие знаменитости СССР, прожившие больше века. Обложка © РИА Новости / Давид Шоломович, Владимир Федоренко, Василий Малышев, ТАСС / Сергей Иванов-Аллилуев, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Они появились на свет в Российской империи, стали свидетелями революций и рождения СССР, пережили Великую Отечественную войну. Менялись государства, правители, идеология и отношение публики к искусству, но эти поразительные личности не сдавались. Даже перешагнув столетний рубеж, эти актёры, певцы, художники и хореографы продолжали выходить на сцену, сниматься в кино, писать картины и руководить коллективами. Life.ru вспоминает пять легендарных человек, чьи судьбы вместили целый век российской истории.

Владимир Зельдин — 101 год, три эпохи страны и 10 разных глав государств

Владимир Михайлович Зельдин — советский и российский актёр, народный артист СССР. Фото. © РИА Новости / Борис Рябинин, Евгения Новоженина

Владимир Зельдин родился в 1915 году в городе Мичуринске (тогда ещё Козлов). А всесоюзная слава пришла к нему после выхода музыкальной комедии «Свинарка и пастух» 1941 года. Роль красавца-пастуха Мусаиба сделала молодого артиста одной из главных звёзд советского экрана. Позднее он сыграл в «Карнавальной ночи», «Дяде Ване», «Десяти негритятах» и десятках других картин, однако главным местом его жизни оставался Театр Советской, а затем Российской армии.

Этой сцене Зельдин отдал более 70 лет жизни. Даже столетний юбилей 10 февраля 2015 года артист встретил не дома за праздничным столом, а перед зрителями. В 101-й день рождения он вновь сыграл главную роль в спектакле «Танцы с учителем». Последний раз актёр вышел на сцену примерно за месяц до смерти и до конца сохранял статус одного из старейших действующих артистов мира. Невероятно, но Зельдин застал восемь разных глав государства и три эпохи! Он родился при Николае II в Российской империи, работая, прошёл через временное правительство, все периоды СССР — от Ленина и Сталина до Хрущёва и Брежнева. Служил в театре и в новой России при Ельцине и Медведеве, а закончил свой путь уже при Путине.

Личная жизнь Зельдина складывалась непросто. Его первые отношения не выдержали испытаний временем, а во втором браке актёр пережил смерть маленького сына. Настоящее семейное счастье он обрёл с Иветтой Капраловой, с которой прожил более полувека. Зельдин умер 31 октября 2016 года, когда ему был 101 год. Секрет своего долголетия артист объяснял просто: чем больше человек работает, тем дольше живёт.

Официальные звания и награды: Народный артист РСФСР (1969), Народный артист СССР (1975), Лауреат Государственной премии РФ (1995), получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015), I степени (2005), III степени (2000), IV степени (1995), орден Почёта (2010), орден Дружбы (1995). Более 70 лет прослужил в Центральном академическом театре Российской армии (с 1945 года) и сыграл более 100 ролей в театре и кино.

Игорь Моисеев — 101 год и детство во времена Октябрьской революции

Игорь Александрович Моисеев — советский и российский артист балета, танцовщик, балетмейстер, хореограф, педагог, общественный деятель.Фото © РИА Новости /Галина Кмит, Дмитрий Коробейников

Игорь Моисеев родился в 1906 году — под самый конец первой русской революции. Его детство пришлось на последние годы правления Николая II, Первую мировую войну, революции 1917 года и Гражданскую войну. В момент образования Советского Союза 30 декабря 1922 года будущему постановщику было 16 лет. Он окончил хореографическое училище и поступил в труппу Большого театра, где вскоре начал не только танцевать, но и ставить собственные номера. Однако главным делом его жизни стал созданный в 1937 году Ансамбль народного танца СССР.

Моисеев превратил фольклорный танец в большое сценическое искусство. Артисты его ансамбля собирали движения и обряды во время экспедиций, а затем переносили их на сцену. Коллектив объездил десятки стран, а знаменитые «Яблочко», «Лето», «Сиртаки» и «Партизаны» стали визитными карточками советской хореографии. Руководить ансамблем Моисеев продолжал и после столетнего юбилея. Даже оказавшись в больнице, он просматривал записи репетиций и передавал артистам замечания и рекомендации.

Хореограф пережил Великую Отечественную войну, оттепель, застой и перестройку. Распад СССР он встретил в 85 лет, но продолжил руководить коллективом уже в новой России. Моисеев застал кризис 1993 года, дефолт 1998-го, уход Бориса Ельцина и первые годы правления Владимира Путина. Умер он 2 ноября 2007 года на 102-м году жизни, не дожив всего нескольких месяцев до 70-летия своего коллектива.

Официальные звания и награды: Народный артист СССР (1953), Герой Социалистического Труда (1976), Лауреат Ленинской премии (1967), Лауреат Сталинских премий (1942, 1947, 1952), получил Государственную премию СССР (1985) и Государственную премию РФ (1996). Есть три ордена Ленина (1958, 1976, 1986). Основатель и бессменный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца СССР — с 1937 года до конца жизни.

Борис Ефимов — 107 лет, видел падение монархии и рисовал шаржи на Гитлера

Борис Ефимович Ефимов — советский и российский художник-график, мастер политической карикатуры. Фото © РИА Новости / Давид Шоломович, Владимир Федоренко

Карикатурист Борис Ефимов родился в 1900 году при Николае II, когда Российская империя ещё казалась незыблемой. Он застал революцию 1905 года, Первую мировую войну, падение монархии и обе революции 1917-го уже в сознательном возрасте. К Октябрьской Борису исполнилось 17 лет, а к моменту образования СССР — уже 22 года. Его рисунки печатали крупнейшие советские газеты и журналы, в том числе «Известия», «Правда», «Крокодил» и «Огонёк». Он высмеивал Гитлера, Муссолини и западных политиков, создавая карикатуры, которые понимали без длинных пояснений.

Но за успешной карьерой скрывалась тяжёлая жизнь. Борис Ефимов видел НЭП, коллективизацию, индустриализацию и Большой террор, во время которого был расстрелян его брат Михаил Кольцов. В годы Великой Отечественной войны художник создавал антифашистские карикатуры, а после Победы наблюдал за началом холодной войны, смертью Сталина, оттепелью и последующими десятилетиями застоя. В 1991 году Ефимову был 91 год, и после распада СССР он прожил ещё 17 лет. Художник пережил политический кризис 1993 года, дефолт 1998-го и передачу власти от Бориса Ельцина Владимиру Путину. Более того, в последние месяцы жизни, испустив дух в октябре 2008 года, Борис Ефимов застал даже вступление в должность президента Дмитрия Медведева.

Официальные звания и награды: Народный художник СССР (1967), Герой Социалистического Труда (1990), Лауреат Сталинских премий II степени (1950, 1951) и Государственной премии СССР (1972), академик Академии художеств СССР / России (член-корреспондент с 1954-го, действительный член с 1975-го). Имеет три ордена Ленина (1976, 1980 — дважды), орден Октябрьской Революции (1985). Более 70 лет был ведущим карикатуристом изданий «Правда», «Известия», «Крокодил».

Изабелла Юрьева — 100 лет, песни для бойцов ВОВ и звание народной артистки России

Изабелла Даниловна Юрьева — советская и российская эстрадная певица, исполнительница песен и романсов. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин Wikipedia

Изабелла Юрьева родилась в 1899 году. Её детство прошло в Российской империи при Николае II, а совершеннолетие совпало с революционным 1917 годом. Певице было 17 лет во время Февральской революции и 18 — во время Октябрьской. Она пережила Гражданскую войну, НЭП и образование СССР, а профессиональную карьеру начала именно в период рождения нового государства.

В 1920 году Изабелла Юрьева переехала в Петроград и начала заниматься у пианиста Александра Таскина, а в 1922-м впервые вышла на профессиональную сцену в кинотеатре «Колизей». Уже в том же году певица отправилась на первые гастроли. Русские и цыганские романсы в её исполнении быстро завоевали публику, а за особую манеру пения Юрьеву прозвали «белой цыганкой».

Юрьева застала коллективизацию, репрессии 1930-х годов и Великую Отечественную войну, во время которой выступала перед бойцами. Затем в её жизни были смерть Сталина, хрущёвская оттепель, брежневский застой и перестройка. Распад СССР певица встретила в 92 года. Уже в Российской Федерации к Изабелле Юрьевой наконец пришло официальное признание. В 1992 году она получила звание народной артистки России, а в 1999-м была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством». Изабелла Юрьева умерла 20 января 2000 года, спустя четыре месяца после столетия. До последних дней жизни она встречалась со зрителями, давала интервью и пела для гостей, оставаясь верной русскому романсу, которому посвятила почти восемь десятилетий.

Официальные звания и награды: Народная артистка Российской Федерации (1992), получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999) и Премию Президента Российской Федерации (2000, посмертно). Более 70 лет пробыла на эстраде, исполняя русские и цыганские романсы. Выступала на фронтах Великой Отечественной войны.

Николай Анненков — 100 лет, служил не только в театре, но и в Красной армии

Николай Александрович Анненков — советский, российский актёр театра и кино, педагог. Фото © РИА Новости / Василий Малышев, ТАСС / Сергей Иванов-Аллилуев

Николай Анненков родился в 1899 году, ещё до революции 1905 года. Он застал правление Николая II, Русско-японскую и Первую мировую войны, падение монархии, Временное правительство и Октябрьскую революцию. В 1917 году будущему актёру исполнилось 18 лет, поэтому крушение старого государства он наблюдал уже взрослым человеком. В молодости успел поработать конторщиком, пройти службу в Красной армии, а затем поступил в театральную студию. В 1924 году его приняли в труппу Малого театра, которому актёр остался верен на всю жизнь.

За 75 лет на сцене Анненков сыграл более 200 ролей. Во время Великой Отечественной войны он руководил фронтовой концертной бригадой, выступавшей перед бойцами. Параллельно артист преподавал в Щепкинском училище и воспитал несколько поколений актёров. Когда в декабре 1991 года прекратил существование Советский Союз, актёру было 92 года. Он успел застать первые восемь лет новой России, политический кризис 1993 года и дефолт 1998-го.

Свой вековой юбилей Николай Анненков также отметил в театре. Он появился в спектакле «Царь Борис», сыграв старца Варлаама. В тот вечер зрители долго не отпускали юбиляра со сцены. Актёр умер всего через несколько дней после столетия — 30 сентября 1999 года. До конца жизни он числился в труппе Малого театра и оставался одним из старейших действующих артистов страны.

Официальные звания и награды: Народный артист СССР (1960), Герой Социалистического Труда (1990), Лауреат Сталинских премий (1947 — II ст., 1948 и 1949 — I ст.). Более 75 лет играл в труппе Малого театра (с 1924 года). Профессор, педагог Щепкинского училища — воспитал множество известных актёров. Исполнил более 200 ролей в театре.

Их судьбы можно назвать выдуманными, ведь так мало людей, кто застал и пережил войны, репрессии, потери близких, запреты и долгие годы недооценённости. Но возраст так и не сумел отнять у них желание творить. Кстати, некоторые советские знаменитости до последних дней сохраняли верность не только любимому делу, но и человеку, с которым разделили десятилетия жизни. Life.ru как раз рассказывал о 5 звёздных парах СССР, чьи браки выдержали славу, гастроли и испытание временем.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!