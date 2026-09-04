Тест: Героя узнает каждый, а злодея? Назовите 8 фильмов СССР по негодяю в кадре

Героев любимых советских фильмов мы вспоминаем с одного взгляда, но без их противников не было бы ни приключений, ни погонь, ни счастливого финала. Life.ru предлагает заглянуть на тёмную сторону кино и угадать восемь картин СССР всего по одному злодею в кадре.