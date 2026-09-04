Тест: Героя узнает каждый, а злодея? Назовите 8 фильмов СССР по негодяю в кадре
Героев любимых советских фильмов мы вспоминаем с одного взгляда, но без их противников не было бы ни приключений, ни погонь, ни счастливого финала. Life.ru предлагает заглянуть на тёмную сторону кино и угадать восемь картин СССР всего по одному злодею в кадре.
Коллаж © Life.ru. Обложка © «После дождичка, в четверг…», режиссёр Михаил Юзовский, сценаристы Юлий Ким, Александр Островский, © «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, © «Д`Артаньян и три мушкетера», режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма
Отрицательные персонажи советского кино умели быть по-настоящему страшными, коварными и одновременно невероятно обаятельными. Некоторые из них появлялись на экране всего на несколько минут, но затмевали положительных героев и навсегда оставались в памяти зрителей. Мы собрали восемь знаменитых кинозлодеев. Сможете вспомнить, в каких фильмах они строили свои козни?
Злодеи не смогли вас запутать? Тогда переходите на сторону закона и попробуйте узнать фильмы СССР по милиционеру в кадре. После этого назовите семь культовых картин с Евгением Леоновым и проверьте, сумеете ли вы вспомнить хиты «Песняров» всего по одной строчке.