Умер актёр Михаэль Мендль, сыгравший генерала Вейдлинга в «Бункере»

Немецкий актёр Михаэль Мендль скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания BR24 со ссылкой на представителя артиста.

«Соболезнования в связи со смертью Михаэля Мендля: актёр скончался в возрасте 82 лет», — указано в сообщении

Мендль получил широкую известность благодаря роли генерала вермахта Гельмута Вейдлинга в исторической драме «Бункер» 2004 года. Фильм рассказывает о последних днях нацистской Германии.

В фильмографии актёра также есть политическая драма «В тени власти». В ней Мендль сыграл бывшего канцлера Германии Вилли Брандта. Кроме того, он снимался в сериалах «Место преступления» и «Тьма», а также исполнил роль в фильме «Босиком по мостовой».

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