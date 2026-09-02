Умер режиссёр «Сирано де Бержерака» Жан-Поль Раппно

В Париже на 95-м году жизни скончался французский режиссёр Жан-Поль Раппно, обладатель премии «Сезар». Об этом пишет Le Monde со ссылкой на одного из его сыновей.

За свою карьеру постановщик снял восемь полнометражных лент. Самой известной стала картина «Сирано де Бержерак» 1990 года, где главную роль сыграл Жерар Депардьё.

В его фильмах играли выдающиеся актёры французского кино — Ив Монтан, Катрин Денёв, Изабель Аджани. История о Сирано принесла режиссёру сразу десять «Сезаров» в 1991 году, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

В 2025 году Раппно выпустил книгу воспоминаний «Да здравствует очарование», где рассказал о своём взгляде на профессию. Он признался, что по завершении фильма чувствует себя подобно моряку, пережившему кораблекрушение и оказавшемуся на берегу в томительном ожидании нового выхода в море.

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет ушёл из жизни советский и украинский актёр Леонид Марченко. Зрители запомнили его по роли Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». О смерти артиста рассказало украинское издание «Телеграф». Больше 60 лет его творческая судьба была связана с Киевским академическим театром юного зрителя на Липках, а всего он снялся более чем в 40 картинах.