На Украине умер актёр из фильма «В бой идут одни старики» Леонид Марченко

Советский и украинский актёр Леонид Марченко, известный по роли Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался в возрасте 88 лет. О смерти артиста сообщило украинское издание «Телеграф».

Марченко родился 16 января 1938 года в Киеве. Более 60 лет его творческая жизнь была связана с Киевским академическим театром юного зрителя на Липках.

Широкой публике актёр особенно запомнился по картине «В бой идут одни старики», где исполнил роль Петра Савчука.

За годы карьеры Марченко снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Среди его работ — «Как закалялась сталь», «Морская чайка», «Лесная песня», «Улица тринадцати тополей», «Юркины рассветы» и другие картины.

Кроме работы в кино и театре, Марченко был членом Национального союза кинематографистов Украины, заслуженным артистом Украины и кавалером ордена «За заслуги» III степени.

Прощание с актёром состоится 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках в Киеве.

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