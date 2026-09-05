Турецкого актёра Серхата Мустафу Кылыча нашли мёртвым в своей квартире

В Стамбуле в своей квартире умер 51-летний турецкий актёр Серхат Мустафа Кылыч. Мужчину нашли вечером в районе Нуртепе стамбульского округа Кягытхане. Об этом сообщила газета Milliyet.

Подруга актёра пришла к нему домой после того, как не смогла связаться с ним с 3 сентября. Женщина открыла квартиру своим ключом и обнаружила Кылыча неподвижным в кресле в гостиной. После этого она вызвала экстренные службы.

Прибывшие на место медики подтвердили смерть актёра. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.

Серхат Мустафа Кылыч стал известен широкой аудитории благодаря роли Чолака в сериале «Слово». Он также играл в сериалах «Восьмидесятые» и «Прощание». Заметное место в фильмографии актёра занимает картина Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.

Ранее стало известно о смерти актёра Павла Меленчука, известного по фильму «Ёлки». Он умер в возрасте 31 года. Причину смерти пока не установили. 5 сентября актёру исполнилось бы 32 года.