Турецкого актёра Серхата Мустафу Кылыча нашли мёртвым в своей квартире
Серхат Мустафа Кылыч. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / serhatkilic.official
В Стамбуле в своей квартире умер 51-летний турецкий актёр Серхат Мустафа Кылыч. Мужчину нашли вечером в районе Нуртепе стамбульского округа Кягытхане. Об этом сообщила газета Milliyet.
Подруга актёра пришла к нему домой после того, как не смогла связаться с ним с 3 сентября. Женщина открыла квартиру своим ключом и обнаружила Кылыча неподвижным в кресле в гостиной. После этого она вызвала экстренные службы.
Прибывшие на место медики подтвердили смерть актёра. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.
Серхат Мустафа Кылыч стал известен широкой аудитории благодаря роли Чолака в сериале «Слово». Он также играл в сериалах «Восьмидесятые» и «Прощание». Заметное место в фильмографии актёра занимает картина Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале.
Ранее стало известно о смерти актёра Павла Меленчука, известного по фильму «Ёлки». Он умер в возрасте 31 года. Причину смерти пока не установили. 5 сентября актёру исполнилось бы 32 года.
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