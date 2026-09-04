Не стало режиссёра Тони Гатлифа, снявшего «Гаджо Дило»

Французский режиссёр, сценарист, композитор и актёр Тони Гатлиф умер в Арле в возрасте 77 лет. О его смерти 4 сентября сообщила семья кинематографиста.

Гатлиф скончался ещё 2 сентября из-за проблем со здоровьем, когда работал над новым историческим фильмом. Его близкие в прощальном заявлении вспомнили «его щедрость, радость, поэзию и любовь к музыке».

За карьеру Гатлиф снял около двух десятков картин и стал одним из самых известных кинематографистов, обращавшихся к культуре ромов и цыганской музыке. Среди его наиболее известных работ — «Принцы», «Гаджо Дило», «Изгнанники», «Трансильвания» и «Лачо Дром».

Широкую известность ему принёс «Гаджо Дило» 1997 года с Роменом Дюрисом и Роной Хартнер. В картине история молодого француза, отправившегося в Румынию на поиски загадочной певицы, переплетается с жизнью местной ромской общины.

В 2004 году Гатлиф получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру за фильм «Изгнанники». Его «Лачо Дром» также был представлен в программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля 1993 года.

Ранее Life.ru сообщал о смерти французского режиссёра Жан-Поля Раппно. Постановщик, известный прежде всего по фильму «Сирано де Бержерак» с Жераром Депардьё, умер на 95-м году жизни. За свою карьеру он снял восемь полнометражных картин, а «Сирано де Бержерак» получил десять премий «Сезар», включая награды за лучший фильм и режиссуру.