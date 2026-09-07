872 дня борьбы за жизнь: Главные даты блокады Ленинграда, изменившие ход истории

8 сентября 2026 года исполняется 85 лет со дня начала блокады Ленинграда. Именно в этот день в 1941 году город оказался в окружении. Впереди были голод, холод, непрерывные обстрелы и почти два с половиной года борьбы за жизнь. Life.ru рассказывает, какие события стали главными точками в истории блокады и почему её последствия ощущались даже после Победы.

10 июля 1941 года — началась битва за Ленинград

Начало битвы за Ленинград 10 июля 1941 года: немецкие войска приблизились к подступам города. Фото © Wikipedia / Boris Kudoyarov

10 июля 1941 года к Ленинграду стремительно приближалась немецкая группа армий «Север». Ленинградцы возводили оборонительные сооружения, рыли противотанковые рвы, строили баррикады и записывались в народное ополчение. По данным Архивов Санкт-Петербурга, битва за Ленинград стала самым продолжительным сражением Великой Отечественной войны. Она длилась с 10 июля 1941 года до 9 августа 1944-го.

8 сентября 1941 года — день начала блокады Ленинграда

Начало блокады Ленинграда: что произошло в городе и его окрестностях 8 сентября 1941 года? Фото © Wikipedia

8 сентября 1941 года немецкие войска захватили Шлиссельбург и перерезали последнюю сухопутную дорогу, связывавшую Ленинград с остальной страной. Блокадное кольцо замкнулось. Город оказался практически отрезан от поставок продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Большой землёй оставалось Ладожское озеро. Впереди ленинградцев ждали бомбардировки, артиллерийские обстрелы, остановка транспорта, отсутствие отопления и страшный голод.

Однако город продолжал жить и обороняться. Предприятия выпускали оружие и боеприпасы, больницы принимали раненых, работали радио, театры, школы и библиотеки. Позднее главной транспортной артерией стала Дорога жизни, проложенная через Ладогу. Название Ленинград оказалось навсегда связано с подвигом его защитников и жителей. Ранее Life.ru рассказывал, почему в 1991 году город вновь стал Санкт-Петербургом, но ленинградское имя не исчезло.

18 января 1943 года — день прорыва блокады Ленинграда

18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Фото © Wikipedia

Переломный момент наступил в ходе операции «Искра», которую проводили войска Ленинградского и Волховского фронтов. 18 января советские части соединились у южного берега Ладожского озера и прорвали вражеское кольцо. Ленинград получил узкий сухопутный коридор, через который вскоре проложили железную дорогу. По ней в город начали доставлять продовольствие, топливо и боеприпасы. При этом блокада ещё не закончилась. Противник продолжал удерживать позиции под Ленинградом и обстреливать город. Поэтому 18 января отмечается именно как день прорыва, а не полного снятия блокады.

27 января 1944 года — день полного снятия блокады Ленинграда

День полного освобождения Ленинграда от блокады: как город праздновал победу 27 января 1944 года?Фото © Wikipedia

Решающий удар по противнику был нанесён в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции. Советские войска разгромили группировку врага и отбросили её от Ленинграда. 27 января город был полностью освобождён от блокады. Вечером в Ленинграде прогремел торжественный салют из 324 орудий. Впервые за долгое время горожане увидели освещённое небо и услышали залпы, которые означали не очередной обстрел, а долгожданную победу. Блокада продлилась 872 дня. За это время погибли сотни тысяч ленинградцев, большинство от голода. Однако уничтожить город и сломить его жителей противнику не удалось.

5 июня 1946 года — день прорыва морской минной блокады Ленинграда

5 июня 1946 года была окончательно прорвана морская минная блокада Ленинграда. Фото © ТАСС /Борис Лосин

5 июня 1946 года не входит в 872 дня блокады, однако официальный сайт администрации Санкт-Петербурга также относит её к главным памятным датам. После окончания войны воды Финского залива оставались заполнены минами. Моряки-тральщики продолжали опасную работу по расчистке фарватеров. 5 июня 1946 года был открыт безопасный путь по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до линии Таллин — Хельсинки. Ленинградский морской порт смог вернуться к полноценной работе.

Блокада Ленинграда стала одной из самых страшных и одновременно героических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался отрезан от Большой земли, но продолжал жить, работать и сражаться. За цифрой в 872 дня стоят миллионы человеческих судеб, которые нельзя превращать лишь в строки учебника. Что для вас означает слово «Ленинград»? Знали ли вы, как именно город оказался в окружении 8 сентября 1941 года? Делитесь своими мыслями в комментариях. А ранее Life.ru рассказывал, почему 35 лет назад Ленинград вновь стал Санкт-Петербургом и куда после переименования исчезло далеко не всё ленинградское.