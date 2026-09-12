Не растеряться и не навредить: Как спасти человека при инсульте, ожоге и кровотечении

Несчастный случай редко оставляет время на поиск инструкции в Интернете. Очевидец должен быстро оценить обстановку, вызвать скорую помощь и устранить непосредственную угрозу жизни, не пытаясь самостоятельно поставить диагноз. Врач — анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича Фируз Ашуров рассказал Life.ru, какие действия до приезда медиков действительно могут спасти человека, а какие способны ухудшить его состояние.

С чего начинать первую помощь: что сказать диспетчеру скорой

Самое первое и самое важное — вызвать скорую помощь. После вызова необходимо оставаться на связи с диспетчером и выполнять его инструкции. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича

Как продолжает врач, диспетчеру нужно чётко сообщить, что произошло, сколько человек пострадало и где они находятся. Адрес следует назвать максимально подробно: город, улицу, дом, подъезд, этаж и квартиру. Если происшествие случилось на улице, необходимо указать ближайший заметный ориентир или передать геолокацию. После вызова нельзя отключать телефон или уходить с места происшествия.

Человек потерял сознание: как проверить дыхание и когда начинать реанимацию

Вызов скорой помощи: какие данные нужно сообщить диспетчеру в экстренной ситуации? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Сначала нужно понять, реагирует ли человек на обращение, а затем проверить дыхание. Редкие судорожные, агональные вдохи нельзя считать нормальным дыханием. Если пострадавший не дышит либо дышит подобным образом, необходимо немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию и продолжать её до прибытия медиков или появления признаков жизни.

Если рядом находится автоматический наружный дефибриллятор, его следует включить и действовать строго по голосовым подсказкам устройства. Если человек без сознания, но дышит нормально, сердечно-лёгочная реанимация не требуется. Пострадавшего следует уложить в устойчивое боковое положение и постоянно следить за его дыханием до приезда скорой. При этом нельзя давать человеку воду, еду или лекарства. Попытки «разбудить» его ударами по щекам тоже не помогут и могут причинить дополнительный вред.

Что делать при ожоге и почему нельзя прикладывать лёд

Первая помощь при ожоге: почему повреждённую кожу нельзя охлаждать льдом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

При ожоге прежде всего необходимо прекратить воздействие высокой температуры: убрать источник тепла или отвести от него пострадавшего, не подвергая опасности себя. Не стоит мазать повреждённое место маслом, спиртом, кремом и другими бытовыми средствами, поскольку они не являются первой помощью и могут затруднить последующую оценку ожога врачом. Самостоятельно вскрывать образовавшиеся пузыри тоже запрещено.

Обожжённый участок необходимо охлаждать прохладной проточной водой примерно 20 минут. Лёд непосредственно на кожу прикладывать нельзя. Не следует наносить масло, спирт, кремы и другие бытовые средства. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича

До приезда скорой человеку необходимо обеспечить покой и следить за его состоянием. Медицинская помощь особенно важна при обширном или глубоком ожоге, а также при поражении лица, дыхательных путей, кистей, стоп, крупных суставов или половых органов.

Как остановить сильное кровотечение до приезда скорой?

Сильное кровотечение: как правильно прижать рану и остановить потерю крови? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Главная задача при сильном кровотечении — как можно быстрее уменьшить кровопотерю. Рану необходимо плотно прижать рукой через бинт, салфетку или чистую ткань и непрерывно удерживать давление. Если массивное кровотечение из конечности не удаётся остановить прямым давлением, может понадобиться кровоостанавливающий жгут или турникет. После наложения самостоятельно ослаблять либо снимать его нельзя. Пока помощь в пути, нужно следить за сознанием и дыханием пострадавшего.

Человек подавился: когда не мешать кашлять, а когда применять приём Геймлиха

Если человек может говорить и эффективно кашлять, нужно позволить ему продолжать кашлять. Не следует пытаться достать инородное тело пальцами вслепую. Фируз Ашуров Врач анестезиолог-реаниматолог ГКБ имени М. Е. Жадкевича

Если взрослый человек уже не может говорить и дышать, а кашель стал беззвучным или неэффективным, необходимо нанести до пяти ударов между лопатками. Если это не помогло — выполнить до пяти толчков в верхнюю часть живота, то есть применить приём Геймлиха. Эти действия чередуют, пока дыхательные пути не освободятся либо человек не потеряет сознание. При потере сознания следует начинать сердечно-лёгочную реанимацию. Инородный предмет можно удалить изо рта, только если он хорошо виден. Искать его пальцами вслепую нельзя.

Как распознать инсульт: метод FAST

Метод FAST при инсульте: проверка лица, рук и речи до приезда скорой помощи. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

При подозрении на инсульт самое главное — это не терять время. Насторожить должны внезапная асимметрия лица, слабость или онемение руки либо ноги, нарушение речи, зрения, координации или равновесия. Даже одного такого признака достаточно, чтобы немедленно вызвать скорую.

Быстро проверить человека поможет метод FAST: F — face, лицо. Попросите человека улыбнуться и посмотрите, не появилась ли асимметрия.

A — arms, руки. Попросите поднять обе руки и проверьте, не опускается ли одна из них.

S — speech, речь. Предложите повторить простую фразу и оцените, не стала ли речь невнятной или странной.

T — time, время. При любом из этих признаков сразу вызывайте скорую и запомните время появления симптомов.

Важно зафиксировать не только момент, когда окружающие заметили ухудшение, но и время, когда человек в последний раз точно находился в своём обычном состоянии. Эта информация необходима врачам для выбора дальнейшей тактики лечения. До приезда скорой нельзя давать пациенту еду, воду и таблетки, особенно при нарушении глотания. Если симптомы быстро ослабли или полностью исчезли, отменять вызов всё равно нельзя: временное улучшение не исключает серьёзного нарушения мозгового кровообращения.«Даже если симптомы самостоятельно прошли, скорую помощь необходимо вызвать — временное исчезновение симптомов не исключает серьёзного сосудистого события», — предупредил врач.

Травма головы: какие симптомы нельзя игнорировать

Первая помощь при травме головы: почему пострадавшего нельзя перемещать без необходимости? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

При травме головы нужно вызвать скорую, контролировать сознание и дыхание пострадавшего и не оставлять его одного. Особенно опасны потеря сознания, повторная рвота, судороги, нарастающая головная боль, сильная сонливость, спутанность сознания, нарушение речи, слабость в руках или ногах, а также кровь либо прозрачная жидкость из носа или уха.

До приезда медиков человека не следует без необходимости перемещать, особенно если вместе с травмой головы возможно повреждение позвоночника. Если пострадавший потерял сознание и перестал нормально дышать, необходимо начинать сердечно-лёгочную реанимацию.

Главное правило первой помощи, которое может спасти жизнь

Что нельзя делать до приезда скорой: давать пострадавшему лекарства, воду и еду. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Универсальный алгоритм первой помощи прост: как можно быстрее вызвать скорую, устранить непосредственную угрозу жизни, проверить сознание и дыхание, остановить массивное кровотечение и выполнять указания диспетчера. Не стоит тратить драгоценные минуты на поиски «правильного» лекарства и попытки самостоятельно определить диагноз. Как подчеркнул Фируз Ашуров, в критической ситуации своевременный вызов медиков и несколько правильно выполненных действий могут спасти человеку жизнь.

При этом даже обычное недомогание требует внимания. Если состояние резко ухудшилось или появились перечисленные выше признаки, нельзя списывать их на усталость или погоду. А тем, кто следит за геомагнитной обстановкой, стоит узнать, какими будут магнитные бури 10–12 сентября и почему учёные пока не советуют расслабляться.