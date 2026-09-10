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Опубликовано 10 сентября, 05:00

До прадеда за 5 тысяч: Россияне платят генеалогам, чтобы узнать, кем были их предки

Оглавление
Сначала помогала другу в архивах — потом не смогла остановиться
С чего начать, если хочется узнать своих предков
Главные документы до революции — метрические книги
До XVII века и на 15 поколений назад
Почему люди сегодня ищут еврейские корни
Родословное древо может разрастись до нескольких тысяч человек
Самые сильные эмоции обычно вызывают находки XX века
Кто идёт к генеалогу за помощью
Когда бумаги заканчиваются, остаётся ДНК

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, за которые россияне готовы платить. Историк Светлана Ковалёва рассказала, как искать предков в архивах, почему исследование растягивается на годы и сколько стоит помощь генеалога.

Обложка © предоставлено Светланой Ковалёвой, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © предоставлено Светланой Ковалёвой, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Узнать, как звали прапрапрадеда, в какой деревне он жил, кем работал и где венчался. Найти родственника, прошедшего Великую Отечественную. Выяснить, действительно ли в семье были еврейские корни. Или попытаться докопаться до XVII века и обнаружить в документах человека, от которого тебя отделяют пятнадцать поколений.

Для этого уже недостаточно позвонить бабушке.

Иногда приходится месяцами изучать метрические книги, военные базы, архивные описи и рукописные документы, а если самостоятельно разобраться не получается — идти к специалисту.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о знаниях и навыках, которым россияне готовы учиться за деньги.

Новая героиня — московский историк Светлана Ковалёва. Она окончила исторический факультет Бурятского государственного университета, затем аспирантуру Историко-архивного института РГГУ и уже около 20 лет работает с архивными документами.

Для начинающих Светлана написала книгу «Секреты твоей родословной», в которой пошагово объясняет, как самостоятельно искать историю семьи.

А если исследование зашло в тупик, можно обратиться лично: консультация генеалога стоит от трёх до пяти тысяч рублей.

Сначала помогала другу в архивах — потом не смогла остановиться

Интерес к генеалогии появился у Светланы благодаря приятелю — историку-генеалогу Сергею Трофимову.

Сначала она просто помогала ему просматривать архивные документы.

Потом поиск затянул.

Мне понравилось этим заниматься, и потом я уже не смогла остановиться, — рассказывает Ковалёва.

Работа с историческими источниками хорошо совпала с профессиональной подготовкой. Научная работа Светланы также связана с архивными документами XVII века.

В генеалогических исследованиях сама она больше всего любит XVIII–XIX столетия.

И именно здесь поиски зачастую превращаются в настоящий исторический детектив.

С чего начать, если хочется узнать своих предков

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Первый шаг вообще не требует ни архива, ни генеалога.

Светлана советует начинать с живых родственников.

Расспросить бабушек, дедушек, родителей, тётей и дядей. Причём разговор лучше не просто запомнить, а записать на диктофон или видео.

Следом — домашний архив.

Старые фотографии, свидетельства, письма, справки и другие бумажные документы желательно отсканировать или сфотографировать.

Только после этого начинается следующий уровень.

Если семья затронута событиями Великой Отечественной войны, можно обратиться к открытым военным базам — например, ОБД «Мемориал» и «Память народа».

Иногда одна найденная карточка военнослужащего даёт ключевой факт — место рождения человека.

А оно уже позволяет понять, в архив какого региона идти дальше.

Главные документы до революции — метрические книги

Для исследования дореволюционной истории семьи генеалоги активно используют метрические книги.

В них фиксировались рождения, браки и смерти.

По одной записи иногда можно узнать значительно больше, чем просто имя и дату: встретить сведения о родственниках, месте проживания или социальном положении семьи.

Но дальше начинается сложность, которую не видно человеку, впервые решившему «просто составить родословную».

Одна семья — это не одна линия поиска.

У нас четыре линии со стороны папы и четыре линии со стороны мамы. И у каждого рода своя история, территория, сословие, национальность и вероисповедание, — объясняет Ковалёва.

Поэтому обещание восстановить всю родословную за пару недель она воспринимает скептически.

Составить родословное древо за один месяц невозможно. Некоторые исследования растягиваются на годы, — говорит историк.

Лохотрон на вашей родословной: В России потребовали запретить чёрных генеалогов
Лохотрон на вашей родословной: В России потребовали запретить чёрных генеалогов

До XVII века и на 15 поколений назад

При удачном стечении обстоятельств исследование может уйти очень далеко в прошлое.

По опыту Ковалёвой, нередко удаётся дойти примерно до XVII века.

Это порядка 15–17 поколений, хотя глубина всегда зависит от конкретной семьи и от того, сохранились ли необходимые документы.

И здесь главный враг генеалога — вовсе не отсутствие терпения.

Архив мог сгореть.

Документы могли быть утрачены.

Часть фонда могла сохраниться только фрагментарно.

Поэтому две внешне похожие истории поиска могут закончиться совершенно по-разному.

В одной семье линия спокойно прослеживается на несколько столетий.

В другой след обрывается уже на прадеде.

Почему люди сегодня ищут еврейские корни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В последние годы Светлана замечает отдельную категорию запросов — поиск еврейского происхождения.

Некоторые клиенты надеются документально подтвердить соответствующую семейную линию в связи с возможностью репатриации.

Но для генеалога ценность имеет не только происхождение, которое способно дать человеку какой-либо практический результат.

Крестьянская семья из небольшой деревни XVIII века может оказаться не менее увлекательной.

Иногда человеку очень важно понять, из каких мест был его предок, даже если речь идёт об обычном крестьянине, — объясняет Светлана.

Главное здесь — возможность вернуть конкретные имена людям, которые до исследования существовали для потомков просто как безымянные «предки».

Родословное древо может разрастись до нескольких тысяч человек

Тупик в одной ветке ещё не означает конец исследования.

Не получилось продвинуться по отцовской линии — можно заняться материнской.

Закончились документы прадеда — перейти к семье прабабушки.

В итоге родословное древо способно разрастись до нескольких тысяч персон.

Сегодня для этого используются специальные генеалогические программы: исследователь заносит туда найденные имена, даты и родственные связи, а система помогает визуально выстроить древо.

Цифровизация постепенно приходит и непосредственно в архивный поиск.

Ковалёва отдельно отмечает развитие проектов, где исторические документы оцифровываются и становятся доступны пользователям через Интернет.

Но до сценария «нажал кнопку и увидел всех своих предков» пока далеко.

Огромный массив документов всё ещё приходится искать и разбирать вручную.

Самые сильные эмоции обычно вызывают находки XX века

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Парадоксально, но древний предок XVII века далеко не всегда производит на человека самое сильное впечатление.

По наблюдениям Светланы, намного эмоциональнее воспринимаются находки прошлого столетия.

Причина проста: эти люди ещё близки семье.

О них могла рассказывать бабушка. Их фотографии могли лежать дома. С ними связаны истории, которые передавались нескольким поколениям.

Чем дальше исследователь уходит в глубину веков, тем больше семейное расследование начинает восприниматься уже как история.

Поэтому найденная информация о прадеде-фронтовике иногда трогает человека гораздо сильнее, чем имя предка, жившего триста лет назад.

Кто идёт к генеалогу за помощью

По наблюдениям Ковалёвой, чаще всего к ней обращаются состоятельные люди среднего возраста.

Причём среди клиентов больше мужчин.

У Светланы есть собственное объяснение:

Женщины почему-то любят сами всё делать, — смеётся историк.

Одним нужна консультация по конкретному архивному тупику. Другие только начинают исследование и хотят понять, куда двигаться дальше.

Стоимость консультации зависит от сложности вопроса и составляет три-пять тысяч рублей.

Самостоятельно освоить азы можно и по книге Ковалёвой «Секреты твоей родословной», которую она написала именно как инструкцию для начинающего исследователя.

Когда бумаги заканчиваются, остаётся ДНК

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Иногда классическая генеалогия оказывается бессильной.

Например, человек родился вне зарегистрированного брака, попал в детский дом или семейная история оборвалась по другой причине, а документов, способных назвать биологических родственников, не сохранилось.

Тогда появляется другой инструмент — генетическое исследование.

ДНК-тесты действительно могут помочь обнаружить генетических родственников, если их данные уже присутствуют в той же базе, а отдельные виды анализа позволяют исследовать глубокое происхождение по отцовским или материнским линиям.

Но это не волшебная кнопка: результат зависит от типа исследования и размера базы сравнения.

Поэтому традиционные архивы пока никуда не исчезают.

И, возможно, именно в этом главная особенность очередного предмета нашей «Продлёнки».

Чтобы научиться собирать кубик Рубика, предыдущим героям хватало нескольких занятий.

Чтобы освоить чайную церемонию — иногда одного урока.

А домашнее задание по собственной семье вполне может растянуться на несколько лет — и закончиться где-нибудь в XVII веке.

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Елизавета Студеникина
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