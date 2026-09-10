До прадеда за 5 тысяч: Россияне платят генеалогам, чтобы узнать, кем были их предки
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Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о необычных знаниях, за которые россияне готовы платить. Историк Светлана Ковалёва рассказала, как искать предков в архивах, почему исследование растягивается на годы и сколько стоит помощь генеалога.
Обложка © предоставлено Светланой Ковалёвой, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Узнать, как звали прапрапрадеда, в какой деревне он жил, кем работал и где венчался. Найти родственника, прошедшего Великую Отечественную. Выяснить, действительно ли в семье были еврейские корни. Или попытаться докопаться до XVII века и обнаружить в документах человека, от которого тебя отделяют пятнадцать поколений.
Для этого уже недостаточно позвонить бабушке.
Иногда приходится месяцами изучать метрические книги, военные базы, архивные описи и рукописные документы, а если самостоятельно разобраться не получается — идти к специалисту.
Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о знаниях и навыках, которым россияне готовы учиться за деньги.
Новая героиня — московский историк Светлана Ковалёва. Она окончила исторический факультет Бурятского государственного университета, затем аспирантуру Историко-архивного института РГГУ и уже около 20 лет работает с архивными документами.
Для начинающих Светлана написала книгу «Секреты твоей родословной», в которой пошагово объясняет, как самостоятельно искать историю семьи.
А если исследование зашло в тупик, можно обратиться лично: консультация генеалога стоит от трёх до пяти тысяч рублей.
Сначала помогала другу в архивах — потом не смогла остановиться
Интерес к генеалогии появился у Светланы благодаря приятелю — историку-генеалогу Сергею Трофимову.
Сначала она просто помогала ему просматривать архивные документы.
Потом поиск затянул.
— Мне понравилось этим заниматься, и потом я уже не смогла остановиться, — рассказывает Ковалёва.
Работа с историческими источниками хорошо совпала с профессиональной подготовкой. Научная работа Светланы также связана с архивными документами XVII века.
В генеалогических исследованиях сама она больше всего любит XVIII–XIX столетия.
И именно здесь поиски зачастую превращаются в настоящий исторический детектив.
С чего начать, если хочется узнать своих предков
Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой
Первый шаг вообще не требует ни архива, ни генеалога.
Светлана советует начинать с живых родственников.
Расспросить бабушек, дедушек, родителей, тётей и дядей. Причём разговор лучше не просто запомнить, а записать на диктофон или видео.
Следом — домашний архив.
Старые фотографии, свидетельства, письма, справки и другие бумажные документы желательно отсканировать или сфотографировать.
Только после этого начинается следующий уровень.
Если семья затронута событиями Великой Отечественной войны, можно обратиться к открытым военным базам — например, ОБД «Мемориал» и «Память народа».
Иногда одна найденная карточка военнослужащего даёт ключевой факт — место рождения человека.
А оно уже позволяет понять, в архив какого региона идти дальше.
Главные документы до революции — метрические книги
Для исследования дореволюционной истории семьи генеалоги активно используют метрические книги.
В них фиксировались рождения, браки и смерти.
По одной записи иногда можно узнать значительно больше, чем просто имя и дату: встретить сведения о родственниках, месте проживания или социальном положении семьи.
Но дальше начинается сложность, которую не видно человеку, впервые решившему «просто составить родословную».
Одна семья — это не одна линия поиска.
— У нас четыре линии со стороны папы и четыре линии со стороны мамы. И у каждого рода своя история, территория, сословие, национальность и вероисповедание, — объясняет Ковалёва.
Поэтому обещание восстановить всю родословную за пару недель она воспринимает скептически.
— Составить родословное древо за один месяц невозможно. Некоторые исследования растягиваются на годы, — говорит историк.
До XVII века и на 15 поколений назад
При удачном стечении обстоятельств исследование может уйти очень далеко в прошлое.
По опыту Ковалёвой, нередко удаётся дойти примерно до XVII века.
Это порядка 15–17 поколений, хотя глубина всегда зависит от конкретной семьи и от того, сохранились ли необходимые документы.
И здесь главный враг генеалога — вовсе не отсутствие терпения.
Архив мог сгореть.
Документы могли быть утрачены.
Часть фонда могла сохраниться только фрагментарно.
Поэтому две внешне похожие истории поиска могут закончиться совершенно по-разному.
В одной семье линия спокойно прослеживается на несколько столетий.
В другой след обрывается уже на прадеде.
Почему люди сегодня ищут еврейские корни
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В последние годы Светлана замечает отдельную категорию запросов — поиск еврейского происхождения.
Некоторые клиенты надеются документально подтвердить соответствующую семейную линию в связи с возможностью репатриации.
Но для генеалога ценность имеет не только происхождение, которое способно дать человеку какой-либо практический результат.
Крестьянская семья из небольшой деревни XVIII века может оказаться не менее увлекательной.
— Иногда человеку очень важно понять, из каких мест был его предок, даже если речь идёт об обычном крестьянине, — объясняет Светлана.
Главное здесь — возможность вернуть конкретные имена людям, которые до исследования существовали для потомков просто как безымянные «предки».
Родословное древо может разрастись до нескольких тысяч человек
Тупик в одной ветке ещё не означает конец исследования.
Не получилось продвинуться по отцовской линии — можно заняться материнской.
Закончились документы прадеда — перейти к семье прабабушки.
В итоге родословное древо способно разрастись до нескольких тысяч персон.
Сегодня для этого используются специальные генеалогические программы: исследователь заносит туда найденные имена, даты и родственные связи, а система помогает визуально выстроить древо.
Цифровизация постепенно приходит и непосредственно в архивный поиск.
Ковалёва отдельно отмечает развитие проектов, где исторические документы оцифровываются и становятся доступны пользователям через Интернет.
Но до сценария «нажал кнопку и увидел всех своих предков» пока далеко.
Огромный массив документов всё ещё приходится искать и разбирать вручную.
Самые сильные эмоции обычно вызывают находки XX века
Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой
Парадоксально, но древний предок XVII века далеко не всегда производит на человека самое сильное впечатление.
По наблюдениям Светланы, намного эмоциональнее воспринимаются находки прошлого столетия.
Причина проста: эти люди ещё близки семье.
О них могла рассказывать бабушка. Их фотографии могли лежать дома. С ними связаны истории, которые передавались нескольким поколениям.
Чем дальше исследователь уходит в глубину веков, тем больше семейное расследование начинает восприниматься уже как история.
Поэтому найденная информация о прадеде-фронтовике иногда трогает человека гораздо сильнее, чем имя предка, жившего триста лет назад.
Кто идёт к генеалогу за помощью
По наблюдениям Ковалёвой, чаще всего к ней обращаются состоятельные люди среднего возраста.
Причём среди клиентов больше мужчин.
У Светланы есть собственное объяснение:
— Женщины почему-то любят сами всё делать, — смеётся историк.
Одним нужна консультация по конкретному архивному тупику. Другие только начинают исследование и хотят понять, куда двигаться дальше.
Стоимость консультации зависит от сложности вопроса и составляет три-пять тысяч рублей.
Самостоятельно освоить азы можно и по книге Ковалёвой «Секреты твоей родословной», которую она написала именно как инструкцию для начинающего исследователя.
Когда бумаги заканчиваются, остаётся ДНК
Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой
Иногда классическая генеалогия оказывается бессильной.
Например, человек родился вне зарегистрированного брака, попал в детский дом или семейная история оборвалась по другой причине, а документов, способных назвать биологических родственников, не сохранилось.
Тогда появляется другой инструмент — генетическое исследование.
ДНК-тесты действительно могут помочь обнаружить генетических родственников, если их данные уже присутствуют в той же базе, а отдельные виды анализа позволяют исследовать глубокое происхождение по отцовским или материнским линиям.
Но это не волшебная кнопка: результат зависит от типа исследования и размера базы сравнения.
Поэтому традиционные архивы пока никуда не исчезают.
И, возможно, именно в этом главная особенность очередного предмета нашей «Продлёнки».
Чтобы научиться собирать кубик Рубика, предыдущим героям хватало нескольких занятий.
Чтобы освоить чайную церемонию — иногда одного урока.
А домашнее задание по собственной семье вполне может растянуться на несколько лет — и закончиться где-нибудь в XVII веке.