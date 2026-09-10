До прадеда за 5 тысяч: Россияне платят генеалогам, чтобы узнать, кем были их предки

Узнать, как звали прапрапрадеда, в какой деревне он жил, кем работал и где венчался. Найти родственника, прошедшего Великую Отечественную. Выяснить, действительно ли в семье были еврейские корни. Или попытаться докопаться до XVII века и обнаружить в документах человека, от которого тебя отделяют пятнадцать поколений.

Для этого уже недостаточно позвонить бабушке.

Иногда приходится месяцами изучать метрические книги, военные базы, архивные описи и рукописные документы, а если самостоятельно разобраться не получается — идти к специалисту.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — цикл о знаниях и навыках, которым россияне готовы учиться за деньги.

Новая героиня — московский историк Светлана Ковалёва. Она окончила исторический факультет Бурятского государственного университета, затем аспирантуру Историко-архивного института РГГУ и уже около 20 лет работает с архивными документами.

Для начинающих Светлана написала книгу «Секреты твоей родословной», в которой пошагово объясняет, как самостоятельно искать историю семьи.

А если исследование зашло в тупик, можно обратиться лично: консультация генеалога стоит от трёх до пяти тысяч рублей.

Сначала помогала другу в архивах — потом не смогла остановиться

Интерес к генеалогии появился у Светланы благодаря приятелю — историку-генеалогу Сергею Трофимову.

Сначала она просто помогала ему просматривать архивные документы.

Потом поиск затянул.

— Мне понравилось этим заниматься, и потом я уже не смогла остановиться, — рассказывает Ковалёва.

Работа с историческими источниками хорошо совпала с профессиональной подготовкой. Научная работа Светланы также связана с архивными документами XVII века.

В генеалогических исследованиях сама она больше всего любит XVIII–XIX столетия.

И именно здесь поиски зачастую превращаются в настоящий исторический детектив.

С чего начать, если хочется узнать своих предков

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Первый шаг вообще не требует ни архива, ни генеалога.

Светлана советует начинать с живых родственников.

Расспросить бабушек, дедушек, родителей, тётей и дядей. Причём разговор лучше не просто запомнить, а записать на диктофон или видео.

Следом — домашний архив.

Старые фотографии, свидетельства, письма, справки и другие бумажные документы желательно отсканировать или сфотографировать.

Только после этого начинается следующий уровень.

Если семья затронута событиями Великой Отечественной войны, можно обратиться к открытым военным базам — например, ОБД «Мемориал» и «Память народа».

Иногда одна найденная карточка военнослужащего даёт ключевой факт — место рождения человека.

А оно уже позволяет понять, в архив какого региона идти дальше.

Главные документы до революции — метрические книги

Для исследования дореволюционной истории семьи генеалоги активно используют метрические книги.

В них фиксировались рождения, браки и смерти.

По одной записи иногда можно узнать значительно больше, чем просто имя и дату: встретить сведения о родственниках, месте проживания или социальном положении семьи.

Но дальше начинается сложность, которую не видно человеку, впервые решившему «просто составить родословную».

Одна семья — это не одна линия поиска.

— У нас четыре линии со стороны папы и четыре линии со стороны мамы. И у каждого рода своя история, территория, сословие, национальность и вероисповедание, — объясняет Ковалёва.

Поэтому обещание восстановить всю родословную за пару недель она воспринимает скептически.

— Составить родословное древо за один месяц невозможно. Некоторые исследования растягиваются на годы, — говорит историк.

До XVII века и на 15 поколений назад

При удачном стечении обстоятельств исследование может уйти очень далеко в прошлое.

По опыту Ковалёвой, нередко удаётся дойти примерно до XVII века.

Это порядка 15–17 поколений, хотя глубина всегда зависит от конкретной семьи и от того, сохранились ли необходимые документы.

И здесь главный враг генеалога — вовсе не отсутствие терпения.

Архив мог сгореть.

Документы могли быть утрачены.

Часть фонда могла сохраниться только фрагментарно.

Поэтому две внешне похожие истории поиска могут закончиться совершенно по-разному.

В одной семье линия спокойно прослеживается на несколько столетий.

В другой след обрывается уже на прадеде.

Почему люди сегодня ищут еврейские корни

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В последние годы Светлана замечает отдельную категорию запросов — поиск еврейского происхождения.

Некоторые клиенты надеются документально подтвердить соответствующую семейную линию в связи с возможностью репатриации.

Но для генеалога ценность имеет не только происхождение, которое способно дать человеку какой-либо практический результат.

Крестьянская семья из небольшой деревни XVIII века может оказаться не менее увлекательной.

— Иногда человеку очень важно понять, из каких мест был его предок, даже если речь идёт об обычном крестьянине, — объясняет Светлана.

Главное здесь — возможность вернуть конкретные имена людям, которые до исследования существовали для потомков просто как безымянные «предки».

Родословное древо может разрастись до нескольких тысяч человек

Тупик в одной ветке ещё не означает конец исследования.

Не получилось продвинуться по отцовской линии — можно заняться материнской.

Закончились документы прадеда — перейти к семье прабабушки.

В итоге родословное древо способно разрастись до нескольких тысяч персон.

Сегодня для этого используются специальные генеалогические программы: исследователь заносит туда найденные имена, даты и родственные связи, а система помогает визуально выстроить древо.

Цифровизация постепенно приходит и непосредственно в архивный поиск.

Ковалёва отдельно отмечает развитие проектов, где исторические документы оцифровываются и становятся доступны пользователям через Интернет.

Но до сценария «нажал кнопку и увидел всех своих предков» пока далеко.

Огромный массив документов всё ещё приходится искать и разбирать вручную.

Самые сильные эмоции обычно вызывают находки XX века

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Парадоксально, но древний предок XVII века далеко не всегда производит на человека самое сильное впечатление.

По наблюдениям Светланы, намного эмоциональнее воспринимаются находки прошлого столетия.

Причина проста: эти люди ещё близки семье.

О них могла рассказывать бабушка. Их фотографии могли лежать дома. С ними связаны истории, которые передавались нескольким поколениям.

Чем дальше исследователь уходит в глубину веков, тем больше семейное расследование начинает восприниматься уже как история.

Поэтому найденная информация о прадеде-фронтовике иногда трогает человека гораздо сильнее, чем имя предка, жившего триста лет назад.

Кто идёт к генеалогу за помощью

По наблюдениям Ковалёвой, чаще всего к ней обращаются состоятельные люди среднего возраста.

Причём среди клиентов больше мужчин.

У Светланы есть собственное объяснение:

— Женщины почему-то любят сами всё делать, — смеётся историк.

Одним нужна консультация по конкретному архивному тупику. Другие только начинают исследование и хотят понять, куда двигаться дальше.

Стоимость консультации зависит от сложности вопроса и составляет три-пять тысяч рублей.

Самостоятельно освоить азы можно и по книге Ковалёвой «Секреты твоей родословной», которую она написала именно как инструкцию для начинающего исследователя.

Когда бумаги заканчиваются, остаётся ДНК

Фото © предоставлено Светланой Ковалёвой

Иногда классическая генеалогия оказывается бессильной.

Например, человек родился вне зарегистрированного брака, попал в детский дом или семейная история оборвалась по другой причине, а документов, способных назвать биологических родственников, не сохранилось.

Тогда появляется другой инструмент — генетическое исследование.

ДНК-тесты действительно могут помочь обнаружить генетических родственников, если их данные уже присутствуют в той же базе, а отдельные виды анализа позволяют исследовать глубокое происхождение по отцовским или материнским линиям.

Но это не волшебная кнопка: результат зависит от типа исследования и размера базы сравнения.

Поэтому традиционные архивы пока никуда не исчезают.

И, возможно, именно в этом главная особенность очередного предмета нашей «Продлёнки».

Чтобы научиться собирать кубик Рубика, предыдущим героям хватало нескольких занятий.

Чтобы освоить чайную церемонию — иногда одного урока.