Лохотрон на вашей родословной: В России потребовали запретить чёрных генеалогов

В Сети появилось множество объявлений по розыску родственников и составлению генеалогического древа. Но зачастую такие услуги вызывают вопросы: откуда у «архивных сыщиков» информация, которую должны выдавать только лично гражданам? Насколько это законно, в беседе с Life.ru объяснил Михаил Иванов — заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная».

По словам Иванова, доступа к некоторым архивам у составителей древ не может быть по закону. Согласно ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», государственные и муниципальные архивы обязаны предоставлять архивные справки, копии и выписки только заявителям лично, их представителям по доверенности, а также по запросам государственных органов и судов. Все обращения регистрируются, и результат выдается либо в руки, либо по почте.

Если кто-то обещает «достать» архивные сведения «со стороны», это уже нарушение — либо незаконный доступ к базам данных, либо простое мошенничество. Особенно это касается документов, содержащих сведения о личной жизни: здоровье, семейных и интимных отношениях, имущественном положении. По закону доступ к таким документам ограничен на 75 лет со дня их создания. Исключение — только сам гражданин или его наследники. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Поэтому любое обещание частного лица «пробить» такую информацию — это либо прямой доступ к закрытым данным, либо откровенный обман, подчёркивает собеседник Life.ru. Он призвал правоохранительные органы обратить внимание на эту новую волну предложений «архивных услуг». Если объявление не содержит ссылки на официальный государственный архив или МФЦ, а предлагает «доступ» к закрытым данным, это должно стать поводом для проверки.

Кроме того, сами архивы обязаны строго соблюдать правила выдачи справок и не допускать утечек. За нарушение правил хранения, учёта и использования архивных документов предусмотрена административная ответственность по статье 13.20 КоАП РФ.

«Мы должны защитить наши архивы от несанкционированного доступа и оградить граждан от мошенников, которые зарабатывают на тайнах прошлого, выдавая себя за всезнающих «сыщиков». Память народа не должна быть предметом торга», — заключил Иванов.

Напомним, в России резко вырос спрос на генеалогические услуги, но на волне популярности активизировались мошенники и дилетанты. Речь идёт о чёрной генеалогии — недобросовестных схемах, которые встречаются как у частников, так и в профильных агентствах. При этом стоимость коммерческого поиска предков стартует от 200 тысяч рублей, а комплексное исследование по восьми линиям может достигать 2,5 млн.