В России набирает обороты «чёрная генеалогия»

В России резко вырос спрос на генеалогические услуги, но на волне популярности активизировались мошенники и дилетанты. Историк-генеалог Екатерина Лидская рассказала «Газете.ru» о «чёрной» генеалогии — недобросовестных схемах, которые встречаются как у частников, так и в профильных агентствах.

Стоимость коммерческого поиска предков стартует от 200 тысяч рублей, а комплексное исследование по восьми линиям может достигать 2,5 млн. Глубокие архивные изыскания занимают от года до двух, но многие исполнители не имеют профильного образования и бросают работу при первых сложностях.

По словам Лидской, одна известная компания выделяла генеалогу всего 10% бюджета, что делало полноценное исследование невозможным. Сотрудник сдавал отчёт «как есть», а клиенту сообщали: «всё, что можно, нашли».

«Одна известная генеалогическая компания выделяла генеалогу от стоимости бюджет 10%. На эти деньги провести полноценное исследование в большинстве случаев невозможно, поэтому сотрудник вынужден был завершать проект и сдавать отчёт «как есть», — сказала эксперт.

В России уже давненько набирает популярность генеалогический туризм — путешествия по местам, связанным с историей семьи. Маршруты нестандартны: заброшенные деревни, храмы, встречи с краеведами. Это помогает вернуть идентичность, воспитывает патриотизм и оставляет глубокий след в душе.