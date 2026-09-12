«Она должна быть удобной»: Откуда у 51-летнего Серова и других звёзд такие запросы к женщинам? Оглавление «Не нужны проблемы»: что сказал Серов о ровесницах Не первый и не последний: как звёзды делят женщин на удобных и нет Проблемы — это не дети и не опыт, а неумение быть опорой Женщины тоже выбирают — и тоже молодых В шоубизе разразился скандал: 51-летний солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов заявил, что мужчины в годах избегают ровесниц, чтобы не решать их проблемы. Он не единственный, кто так считает. Подробно — в материале Life.ru. Почему Серову, Гогунскому и Гордону нужна женщина без прошлого, без детей и без мнения. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Не нужны проблемы»: что сказал Серов о ровесницах

В шоу Эльдара Джарахова «Поколения» 51-летний участник группы «Дискотека Авария» Алексей Серов высказался о том, почему мужчины в 45–50 лет предпочитают девушек помоложе. По его словам, дело не в романтике, а в чистом прагматизме. Взрослая женщина к этому возрасту уже имеет «семейный опыт» и детей — а мужчине не хочется брать на себя лишнюю ответственность.

«Ему не нужны проблемы. Потому что к этому возрасту у женщины уже есть какой-то семейный опыт. Уже есть дети. И взрослому мужчине в 45–50 лет решать чью-то проблему, ну…» — сказал артист, оставив фразу повисшей в воздухе. Коллега Серова по группе Алексей Рыжов попытался сгладить ситуацию, заметив, что у молодых девушек «проблем пока нет» — но это только подлило масла в огонь.

В комментариях под выпуском Серову и Рыжову рекомендовали «просто петь», а не декларировать сомнительные идеи. Артистов обвинили в инфантилизме, эйджизме и сексизме. Одна из пользовательниц написала: «Плохо вы знаете женщин после 40, а ещё хуже знаете себя». Другие иронично заметили, что с такой внешностью не стоило бы делать подобных заявлений. Примечательно, что сам Серов искренне не понял, что произошло: «Какой скандал? Я вообще не понимаю, о чём речь. Может, кто-то не так понял. Я не знаю, кого я там обидел, я никого не хотел обидеть. Просто сказал свои мысли».

Не первый и не последний: как звёзды делят женщин на удобных и нет

Серов — лишь очередное звено в цепочке медийных персон, которые публично рассуждают о женщинах так, будто живут в другом веке.

Актёр Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», в прошлом году заявлял в подкасте: «У тебя плохое настроение? Иди в сад. Резко, жёстко. Женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении». Позже в интервью Ксении Собчак он пошёл дальше, заявив, что во время менструации женщина должна «выпить обезболивающую таблетку» и уйти в другую комнату, потому что «в воспитанном обществе не должны все об этом знать». Гогунский также отметил, что «женщина в присутствии самца, которого она любит и уважает, всегда должна быть в хорошем настроении. Она рада, что пришёл её кормилец». И добавил, что феминизм — это «обман, придуманный Ротшильдами».

Александр Гордон, ведущий программы «Мужское/Женское», годами формировал репутацию человека, которому можно всё. Самый громкий инцидент произошёл 17 марта 2015 года во время съёмок выпуска о домашнем насилии. Приглашённая в качестве эксперта правозащитница Алена Попова рассказала, что Гордон в студии называл женщин «бабами» и «дурами», говорил героине сюжета — жертве побоев — «недоженщина», «не женщина и не человек ещё», и утверждал, что «проблемы начинаются, когда такие вот домохозяйки лезут в политику». На слова Поповой о недопустимости агрессии по отношению к женщинам Гордон ответил: «Я ненавижу таких женщин». Попова подала заявление в МВД с требованием привлечь шоумена к ответственности за унижение достоинства. Гордон, в свою очередь, подал встречный иск о защите чести и достоинства на 855 тысяч рублей — и проиграл: Савёловский суд Москвы отказал ему в удовлетворении иска.

Проблемы — это не дети и не опыт, а неумение быть опорой

На первый взгляд, между Серовым, Гогунским и Гордоном есть разница: один говорит о возрасте, второй — о настроении, третий — о правах. Но связывает их одно: женщина в их картине мира — это объект, который должен быть удобным. Молодой, всегда весёлой, без проблем, без детей, без опыта, без мнения. А если не соответствует — «в сад», «в другую комнату», «недоженщина».

Однако опыт и дети — это не «проблемы», а жизнь. Серов называет наличие у женщины семейного опыта и детей «проблемой», которую мужчина не хочет решать. Но взрослый человек, который строит отношения, неизбежно встречает партнёра с прошлым — и у мужчин оно тоже есть. Преодоление трудностей вместе, а не исключительно прогулки под луной с беззаботной двадцатилетней — на этом и строятся крепкие отношения. Молодые девушки «без проблем» — чаще всего лишь до тех пор, пока эти проблемы не проявятся. А они проявятся, потому что проблемы есть у всех живых людей. И это нормально.

Удобство — это не равно любовь. За всеми тремя позициями стоит один мотив — мужчина хочет получить от отношений только приятное, а трудное — спихнуть. Это не сила. Это инфантилизм, который парадоксальным образом сочетается с декларациями о мужском превосходстве. Сильный мужчина не боится сложности — он умеет быть опорой. Тот, кто ищет «без проблем», на самом деле просто не справляется и хочет «халявы».

Женщины тоже выбирают — и тоже молодых

Есть ещё один нюанс, который Серов и его единомышленники упускают. Современные женщины выглядят и живут иначе, чем поколение назад. Косметология, спорт, забота о здоровье — всё это делает сорокалетнюю женщину визуально и энергетически иной. И уровень психологической зрелости у неё, как правило, выше, чем у двадцатилетней. Казалось бы, это должно делать её более привлекательной партнёршей — но нет, для некоторых это аргумент «против», потому что зрелую женщину сложнее контролировать.

А теперь — главное. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что женщины тоже предпочитают партнёров моложе себя — и в той же пропорции, что и мужчины. Эксперимент с 6000 участников и 4500 свиданий вслепую выявил, что обе половины в равной степени выбирали более молодых. Ведущий автор исследования, профессор Пол Иствик, назвал результаты «шокирующими для многих», потому что они противоречат стереотипу о том, что женщинам нужны только старшие и состоявшиеся.

Правда, в реальных браках мужчины пока удерживают лидерство по созданию пар с большой разницей в возрасте — то есть на уровне деклараций и приложений для знакомств тенденция уже есть, а на уровне статистики ЗАГСов — пока нет. Но направление ясно: женщины перестают быть теми, кто покорно ждёт «кормильца», и начинают выбирать.

Авторы Кира Громова