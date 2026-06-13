Полуголый Серов жевал гитару при детях: на что живут стареющие звёзды «Дискотеки Авария» Оглавление Голый торс и разбитая гитара Кто владеет брендом «Авария» Чем зарабатывают участники «Аварии» Алексей Серов: сеть химчисток как запасной аэродром Алексей Рыжов: товарный знак «Новый год к нам мчится» После скандала на концерте в Иркутске 7 июня 2026 года в Сети призывают отменить группу «Дискотека Авария». По мнению фанатов, солист Алексей Серов на сцене вёл себя слишком непристойно. Как и на что живут музыканты — в статье Life.ru. 12 июня, 21:45 51-летний Серов устроил вакханалию под Rammstein, а потом прожевал провод. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Голый торс и разбитая гитара

В сети активно обсуждают выступление группы «Дискотека Авария» на Дне города Иркутска 7 июня 2026 года. После концерта, который состоялся за счёт городской казны и на котором были не только фанаты коллектива, но и другие горожане, включая маленьких детей, группу требуют отменить в России.

Напомним, публику во время выступления эпатировал солист «Аварии» Алексей Серов. Он оголял торс на сцене, использовал провокационные движения, а в конце в лучших традициях рок-хулиганов 80-х с размаху разбил гитару ударами о сцену. Отчасти, творящаяся на сцене вакханалия в том числе напоминала выступления немецкой группы Rammstiene и её фронтмена Тиля Линдеманна.

В Интернете пишут, что, мол, эти эпизоды были «максимально противны». Тем более перед сценой было много детей. К возмущению горожан уже стали присоединяться общественники, однако градус скандала пока не достиг пиковых значений, когда вслед за этим поступают заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Сам Серов успел прокомментировать возникший резонанс, назвав концерт «абсолютно прекрасным», а то, что вокруг него создаётся «волна», — у неё есть бенефициары. Певец пообещал отобрать среди всех негативных комментариев самые токсичные, связаться с их авторами и пригласить их на концерт группы.

Примерно так же, напомним, развивался скандал со знаменитой «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой. Тогда артисты тоже бравировали в комментариях к событию, а позже извинялись «в водолазках». Какими последствиями может накрыть коллектив «Аварии», если скандал будет развиваться, можно только догадываться.

Фото © Telegram / DiskotekaAvariya, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Кто владеет брендом «Авария»

«Дискотека Авария» существует со второй половины 90-х и его «золотой состав» включал четверых участников: Алексея Рыжова, Николая Тимофеева, Олега Жукова и Алексея Серова. Тогда же было выпущено большинство хитов, которым подпевают спустя почти 30 лет.

В 2002 году скончался Олег Жуков, и квартет превратился в трио. Тогда же в ЕГРЮЛ появилось ООО «Дискотека «Авария», совладельцами которой стали оставшиеся участники. Спустя 10 лет «Аварию» покинул Тимофеев. Несмотря на это, он по-прежнему входит в число учредителей фирмы, хотя к сегодняшнему дню сама компания существует разве что на бумаге.

После разлада в группе Рыжов и Серов учредили новое юрлицо — «Авария энтертейнмент», — работающее и поныне. Хотя, стоит отметить, официально компания приносит не так и много — за 2025 год её чистая прибыль оказалась чуть больше 10 млн рублей. На неё записаны все торговые знаки группы, включая «Малинки» — название песни группы, записанной совместно с покойной певицей Жанной Фриске.

Чем зарабатывают участники «Аварии»

Алексей Серов: сеть химчисток как запасной аэродром

Если развитие скандала с выступлением «Дискотеки Авария» пойдёт по негативному сценарию, как минимум Алексей Серов без еды не останется. За десятилетия своей работы музыкант не просто заработал баснословные деньги, но также вложил их в бизнес.

Ещё с 2008 года ему принадлежит компания «Химчистка №1», которая занимается стиркой текстильных и меховых изделий. В проект музыкант вложил около миллиона евро, и на март этого года сеть под этим названием уже насчитывает более 50 точек приёма одежды. Как итог, официально бизнес сейчас приносит кратно больше денег, чем творческая деятельность, — за 2025 год фирма заработала 273 млн рублей.

Кроме химчистки, Алексей Серов работает как ИП с основной сферой деятельности в области исполнительских искусств, а также занимается ресторанным бизнесом — на пару с коллегой Алексеем Рыжовым он является совладельцем сети кофеен «Кофе & Moloko».

Фото © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Алексей Рыжов: товарный знак «Новый год к нам мчится»

Алексей Рыжов может оказаться в несколько худшем положении. Судя по ЕГРЮЛ, у него нет многомиллионных бизнесов типа химчисток коллеги. Сейчас он совладелец той самой неработающей фирмы «Дискотека «Авария», ещё 46,8% ему принадлежат в «Аварии энтертейнмент».

До 2021 года артист самостоятельно пробовал себя в кофейном бизнесе, но, кажется, дело не пошло, хотя его бизнес-модель предполагала точки продаж на территории химчисток Серова. С тех пор оба Алексея совместно варят кофе на других площадках.

Музыкант также работает как ИП с основной деятельностью в области художественного творчества. Кроме этого, он занимается производством фильмов, видео- и телепрограмм, рекламой и организацией различных мероприятий. Последнее занятие, похоже, прибыльное. Судя по данным сайта госзакупок, бюджет на проведение праздников в различных региональных ДК может достигать 3 млн рублей.

В январе этого года Рыжов в Роспатенте зарегистрировал товарный знак «Новый год к нам мчится» — права на него закреплены до 2035 года. Судя по документации, под него попадает обширный список категорий для производства и продаж. Среди них канцелярия, одежда, обувь, игрушки и новогодние украшения, спорттовары, а также услуги — различные развлекательные мероприятия.

Авторы Евгений Кузнецов