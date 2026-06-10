«Стероидный старик»? Фронтмен «Дискотеки Аварии» с юмором ответил на оскорбления в Сети

51-летний фронтмен группы «Дискотека Авария» Алексей Серов впервые прокомментировал реакцию публики на своё недавнее выступление в Иркутске, где он устроил стриптиз во время празднования Дня города. Своим мнением о разразившемся скандале певец поделился в видеообращении к поклонникам, опубликованном в личном блоге в Сети.

Лидер «Дискотеки Аварии» ответил на критику после своего стриптиза на Дне города в Иркутске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeiserov

Алексей Серов поблагодарил жителей Иркутска за потрясающий концерт и отметил, что публика в городе была великолепной. Посмотрев видео и комментарии в соцсетях, артист заявил, что заметил как положительные отзывы, так и негативные, в которых его называют «стероидным стариком» и «чучелом, которое вылезло через 20 лет». Несмотря на это, он заявил, что признателен в том числе и тем, кто написал ядовитые слова, поскольку это всё равно свидетельствует о внимании к его работе.

«Вы знаете, мы найдём самые грязные, самые мерзкие, самые токсичные комментарии, напишем их авторам и пригласим на наш сольный концерт в декабре», — заявил Серов.

В конце своего обращения музыкант посоветовал сохранять позитивный настрой и всем присутствующим пожелал любви.

Напомним, коллектив «Дискотека Авария» появился в 1990 году. Самыми успешными для музыкантов стали двухтысячные. В настоящее время группа не прекращает концертную деятельность, гастролирует и работает над новыми треками, однако старые хиты публика по-прежнему знает и любит сильнее остальных композиций. На сегодняшний день коллектив существует в формате дуэта, в составе которого выступают Алексей Серов и Алексей Рыжов.

Напомним, в Иркутске на Дне города солист «Дискотеки Аварии» Алексей Серов обнажил торс, имитировал непристойные движения, разбил электрогитару и стал жевать её провод. Часть публики осталась в восторге, окрестив Серова новым кумиром иркутских женщин, тогда как другие, включая родителей с детьми, назвали происходящее жутким стриптизом. Некоторые зрители провели параллель между этим перформансом и шоу лидера группы Rammstein. Сами музыканты, впрочем, заметили исключительно положительную реакцию зала и поблагодарили поклонников за тёплый приём.