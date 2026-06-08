Стриптиз в образе тигра: Солист «Дискотеки Авария» шокировал зрителей на концерте в Иркутске

Выступление группы «Дискотека Авария» на концерте в честь Дня города в Иркутске надолго останется в памяти зрителей. На выступлении отличился один из солистов — 51-летний Алексей Серов. В Сети разошлись кадры, как певец в штанах с тигровым принтом обнажил торс, после чего начал имитировать непристойные движения, а затем парой ударов разбил электрогитару и начал жевать провод от неё.

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Часть фанатов положительно оценила шоу Серова, хотя другие были в лёгком шоке от происходящего на сцене. Последние напомнили, что на выступлении присутствовали и семьи с детьми. Некоторые назвали шоу «жутким стриптизом и похабщиной». Но другие поспешили назвать Серова «‎новым филяем (крашем) иркутских женщин». Поклонники сравнили концерт с шоу лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Сами участники музыкального коллектива заметили только положительные отзывы зрителей.

«Смотрим ваши отметки, и не можем остановиться. Спасибо что сохранили этот вечер — для нас и для себя. Продолжайте в том же духе! Мы смотрим, лайкаем и радуемся как дети. Иркутск, красавцы», — обратилась группа к поклонникам в соцсети, поблагодарив за тёплый приём.

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