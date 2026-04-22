Элджея призвали проверить на сатанизм* из-за декораций на концерте в Подмосковье

Элджей может стать объектом проверки на предмет пропаганды сатанизма*. По мнению общественников из «Сорок сороков», концерт рэпера 20 марта в подмосковной «Лайв Арене» был насквозь пропитан бесовской символикой: сцена представляла собой образ ада, а на экране отображалось демоническое существо, из которого вылезал аватар исполнителя со звериным оскалом.

«Несмотря на то, что явной сатанинской символики в тех фрагментах видео, которые у нас есть, мы не обнаружили, видится, что любой религиовед сможет подтвердить, что концерт был наполнен сатанинскими смыслами», — говорится в посте в телеграм-канале.

Общественники призывают к проведению экспертизы в рамках процессуальной проверки. Они уже готовят соответствующее заявление и призывают сторонников также направлять жалобы правоохранителям.

Ранее председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки. Тема влияния таких произведений на подрастающее поколение обсуждалась на заседании координационного совета.

