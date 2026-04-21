Бастрыкин поручил проверить цикл стихотворений Остера «Вредные советы»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на сомнительные с педагогической точки зрения установки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам заседания координационного совета.

«Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Г. Остера…», — говорится в сообщении. Участники указали на сомнительные с педагогической точки зрения установки.

В связи с этим глава ведомства поручил организовать проверку. Речь идёт об оценке содержания произведений с учётом влияния на несовершеннолетних.

Также на заседании обсуждались меры по профилактике преступности среди подростков. В частности, предложено выявлять несовершеннолетних на стадии подготовки правонарушений и привлекать участников СВО к образовательной деятельности.

Ранее стало известно, что распространение книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка» в России признано уголовно наказуемым. Суды выявили признаки сразу нескольких нарушений, в том числе пропаганду среди несовершеннолетних и более тяжкие статьи УК РФ. Речь идёт о возможных составах преступлений, связанных с развратными действиями и незаконным оборотом запрещённых материалов.