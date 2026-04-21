Бастрыкин затребовал доклад о силовиках, вломившихся в дом бойца СВО под Тулой

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о противоправных действиях в отношении семьи одного из участников специальной военной операции, проживающей в Тульской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В социальных сетях распространилась информация об инциденте в городе Донской. Там сотрудники правоохранительных органов зашли в дом к родственникам бойца. Сообщается, что действия силовиков сопровождались применением физической силы. В результате пострадали члены семьи участника СВО.

«По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — указывается в заявлении.

Руководителю регионального управления СК поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки.

