21 апреля, 10:03

Бастрыкин затребовал доклад о силовиках, вломившихся в дом бойца СВО под Тулой

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о противоправных действиях в отношении семьи одного из участников специальной военной операции, проживающей в Тульской области. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

В социальных сетях распространилась информация об инциденте в городе Донской. Там сотрудники правоохранительных органов зашли в дом к родственникам бойца. Сообщается, что действия силовиков сопровождались применением физической силы. В результате пострадали члены семьи участника СВО.

«По данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», указывается в заявлении.

Руководителю регионального управления СК поручено представить доклад о ходе процессуальной проверки.

"Чёрные вдовы" стали чаще наводить смертельную порчу на мужей — бойцов СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что в Красноярском крае был задержан 42-летний житель Ачинска, подозреваемый в мошенничестве с выплатами участникам специальной военной операции в особо крупном размере. По данным следствия, с июля по октябрь 2025 года он участвовал в афере по краже предназначенных для ветеранов средств.

Юрий Лысенко
