Наживался на героях: Житель Ачинска обворовывал бойцов СВО с помощью фиктивных браков

В Красноярском крае задержан 42-летний житель Ачинска, подозреваемый в мошенничестве с выплатами участникам специальной военной операции. Фигуранту вменяется мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Красноярец забирал выплаты участников СВО за организацию их «свиданок».

По версии следствия, с июля по октябрь 2025 года мужчина организовал схему хищения денежных средств, предназначенных военнослужащим. Следователи утверждают, что он инициировал заключение фиктивных браков между участниками СВО и жительницами Ачинска.

После отправки военнослужащих к месту службы подозреваемый, как предполагается, забирал у женщин банковские карты, на которые поступали выплаты, и присваивал деньги. В ходе обысков по месту его проживания изъяты более 1 млн рублей наличными, свыше 10 мобильных телефонов, паспорта, банковские карты и сим-карты разных операторов.

Мужчина задержан, по решению суда он заключён под стражу. Оперативное сопровождение дела осуществляют УФСБ по Красноярскому краю и региональное управление МВД. Следствие продолжает устанавливать возможные дополнительные эпизоды и других пострадавших от действий фигуранта.

Ранее в Новосибирской и Омской областях сотрудники ФСБ задержали группу мошенников, подозреваемых в обмане родственников погибших участников специальной военной операции. Злоумышленники целенаправленно выходили на семьи, получившие государственные выплаты после гибели близких.