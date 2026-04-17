Игорь Бардин признал вину в организации хищений у бойцов СВО в Шереметьеве

Основатель Лобненского организованного преступного сообщества Игорь Бардин признал вину в хищении денег у военнослужащих — участников СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет ТАСС.

«Бардин признал вину по настоящему уголовному делу», — говорится в сообщении.

Игорь Бардин являлся лидером преступной группировки, организованной в 2022 году. Его сообщество насчитывало не менее 40 человек. Основными объектами преступлений стали военнослужащие, направляющиеся через аэропорт в отпуск или на лечение после ранений. Таксисты в составе ОПС завышали стоимость услуг, а женщины из группы вымогали деньги, ссылаясь на тяжёлое материальное положение. Другие участники сообщества совершали грабежи и вымогательства в отношении отказавшихся платить, в группу также входили сотрудники правоохранительных органов. Сумма ущерба продолжает устанавливаться.

Ранее сообщалось, что Игорь Бардин был задержан сотрудниками правоохранительных органов после длительного пребывания в розыске. Он скрывался на территории России в Московской области около года, несмотря на заочный арест и статус разыскиваемого международно. Бардин является главой преступной группировки, и большая часть похищенных средств поступала именно ему. Также он является отцом ранее арестованного Владимира Бардина, который тоже фигурирует в деле о хищениях денег у военнослужащих в аэропорту Шереметьево.